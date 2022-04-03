"الصحة " تنشر حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) في فلسطين





وأفادت الصحة، بتسجيل 537 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و626 حالة تعاف منذ الأحد الماضي وحتى صباح اليوم.



وأوضحت، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، إن الإصابات الجديدة سجلت كالتالي: الضفة الغربية 177، وقطاع غزة 215، ومدينة القدس 145، مشيرة إلى أنه لم تسجل أية حالة وفاة جراء الفيروس خلال الفترة التي شملها التقرير.



وأضافت الصحة، أن حالات التعافي سجلت كالتالي: الضفة الغربية 246، وقطاع غزة 175، ومدينة القدس 205.



وأشارت إلى أن الحالات التي تعالج في المستشفيات بلغت 21، منها 12 بالعناية المكثفة و4 على أجهزة التنفس الاصطناعي، مردفة أن نسبة الأشخاص مكتملي التطعيم في فلسطين بلغت 51%.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله اليوم الأحد، حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا) خلال الأسبوع الماضي.