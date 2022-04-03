إسرائيل: استمرار حالة التأهب القصوى وخطة شاملة لسد الثغرات في الجدار





وقال المتحدث باسم شرطة الاحتلال، إيلي ليفي، إن الآلاف من أفرادها منتشرون من (كريات شمونا) في الشمال، وحتى إيلات في الجنوب، وان الشرطة ستنتهج سياسة "صفر تسامح مع أعمال شغب والإخلال بالنظام العام"، وفق تعبيره.





وبدوره أوضح نائب وزير الأمن الداخلي يواف سيغالوفيتش، أنه لو فرضت إسرائيل إغلاقا على المناطق الفلسطينية، لكانت للخطة تداعيات واسعة.





إلى ذلك أفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأن تكلفة الخطة الشاملة لسد الثغرات في الجدار العازل بالضفة، تقدر بمليارين الى ثلاثة مليارات شيكل، وان الحكومة ستبدأ بتنفيذها تدريجيا من ميزانية وزارة الجيش.

ويصر وزير الجيش، بيني غانتس، على ألا تأتي هذه الخطة على حساب بناء الجدار الجديد على الحدود مع لبنان والذي له الأولية الأولى.



رام الله - دنيا الوطنتستمر في أرجاء إسرائيل حالة التأهب العليا، عقب اغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين في جنين الليلة قبل الماضية، وتهديدات حركتي حماس والجهاد الإسلامي.