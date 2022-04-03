شؤون فلسطينية

إسرائيل: استمرار حالة التأهب القصوى وخطة شاملة لسد الثغرات في الجدار

إسرائيل: استمرار حالة التأهب القصوى وخطة شاملة لسد الثغرات في الجدار
جندي إسرائيلي وحالة تأهب
رام الله - دنيا الوطن
تستمر في أرجاء إسرائيل حالة التأهب العليا، عقب اغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين في جنين الليلة قبل الماضية، وتهديدات حركتي حماس والجهاد الإسلامي. 

وقال المتحدث باسم شرطة الاحتلال، إيلي ليفي، إن الآلاف من أفرادها منتشرون من (كريات شمونا) في الشمال، وحتى إيلات في الجنوب، وان الشرطة ستنتهج سياسة "صفر تسامح مع أعمال شغب والإخلال بالنظام العام"، وفق تعبيره.

وبدوره أوضح نائب وزير الأمن الداخلي يواف سيغالوفيتش، أنه لو فرضت إسرائيل إغلاقا على المناطق الفلسطينية، لكانت للخطة تداعيات واسعة.

إلى ذلك أفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأن تكلفة الخطة الشاملة لسد الثغرات في الجدار العازل بالضفة، تقدر بمليارين الى ثلاثة مليارات شيكل، وان الحكومة ستبدأ بتنفيذها تدريجيا من ميزانية وزارة الجيش. 

ويصر وزير الجيش، بيني غانتس، على ألا تأتي هذه الخطة على حساب بناء الجدار الجديد على الحدود مع لبنان والذي له الأولية الأولى.

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