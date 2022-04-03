شؤون فلسطينية

غزة: النيابة تحصل على أحكام إعدام ومؤبد لمُدانين بجرائم عدة

غزة: النيابة تحصل على أحكام إعدام ومؤبد لمُدانين بجرائم عدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت النيابة العامة، بغزة، اليوم الأحد، أنها استحصلت بعد مرافعة أمام هيئة الجنايات الكبرى، على عدة أحكام كبرى بحق مدانين في جرائم مختلفة.

وبينت النيابة في بيان لها، أنها حصلت على حكم بالإعدام رمياً بالرصاص بتهمة القتل قصداً بحق المُدان "ع.ل"، وحكم بإعدام المُدان (ص.ح).

وأشارت إلى أنها حصلت على حكم بحبس المدان "خ.ح" (15عاماً) مع النفاذ على واقعة قتل المغدور، عليان محمد إصليح في منطقة خانيونس.

كما تم الحكم بالحبس المؤبد وغرامة 20.000 دينار بتهمة الاتجار مع العَود بحق المُدان "ف.ه"، وحكم بالحبس 15 سنة مع النفاذ وغرامة 10.000 دينار بتهمة الاتجار بحق المُدان "ع.ر".

وأوضحت النيابة أنه تم الحكم بالحبس خمس سنوات مع النفاذ وغرامة 5000 دينار بتهمة التعاطي بحق المُدان "ف.ع"، وحكم بالحبس المؤبد بتهمة القتل قصداً بحق المُدان "ز .س".

وجرى الحصول على حكم بالحبس سبع سنوات مع النفاذ بتهمة القتل قصداً على خلفية ثأر قديم بحق المُدان "ع.ع".

وأفادت النيابة أن الأحكام جاءت بعد أن قدمت البينات الرسمية والأدلة القطعية أمام المحكمة المختصة لارتكاب الجُناة الجرائم المسندة إليهم.

وشددت على اهتمامها بمتابعة قضايا الرأي العام؛ لتحقيق الردع بحق العابثين بأمن واستقرار المجتمع.

أخبار ذات صلة

وزير الزراعة يلتقي عدداً من رؤساء البلديات والمجالس المحلية من محافظة جنين

وزير الزراعة يلتقي عدداً من رؤساء البلديات والمجالس المحلية من محافظة جنين

الديمقراطية: أية &#34;تعديلات قسرية&#34; على ولاية الاونروا هي استجابة للمواقف الإسرائيلية

الديمقراطية: أية "تعديلات قسرية" على ولاية الاونروا هي استجابة للمواقف الإسرائيلية

&#34;التربية&#34; والكتاب المقدس توقعان مذكرة تفاهم لتدريب مرشدي المدارس

"التربية" والكتاب المقدس توقعان مذكرة تفاهم لتدريب مرشدي المدارس

مجدلاني يلتقي بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية

مجدلاني يلتقي بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية

المالكي يلتقي المبعوث السويسري الخاص للشرق الأوسط وولفجانج أماديوس برولهارت

المالكي يلتقي المبعوث السويسري الخاص للشرق الأوسط وولفجانج أماديوس برولهارت

اشتية يبحث مع المبعوث السويسري المتغيرات الدولية وتأثيرها على فلسطين

اشتية يبحث مع المبعوث السويسري المتغيرات الدولية وتأثيرها على فلسطين

&#34;الصحة &#34; تنشر حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) في فلسطين

"الصحة " تنشر حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) في فلسطين

إسرائيل: استمرار حالة التأهب القصوى وخطة شاملة لسد الثغرات في الجدار

إسرائيل: استمرار حالة التأهب القصوى وخطة شاملة لسد الثغرات في الجدار

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير الزراعة يلتقي عدداً من رؤساء البلديات والمجالس المحلية من محافظة جنين

وزير الزراعة يلتقي عدداً من رؤساء البلديات والمجالس المحلية من محافظة جنين

&#34;التربية&#34; والكتاب المقدس توقعان مذكرة تفاهم لتدريب مرشدي المدارس

"التربية" والكتاب المقدس توقعان مذكرة تفاهم لتدريب مرشدي المدارس

مجدلاني يلتقي بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية

مجدلاني يلتقي بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية

المالكي يلتقي المبعوث السويسري الخاص للشرق الأوسط وولفجانج أماديوس برولهارت

المالكي يلتقي المبعوث السويسري الخاص للشرق الأوسط وولفجانج أماديوس برولهارت

اشتية يبحث مع المبعوث السويسري المتغيرات الدولية وتأثيرها على فلسطين

اشتية يبحث مع المبعوث السويسري المتغيرات الدولية وتأثيرها على فلسطين

&#34;الصحة &#34; تنشر حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) في فلسطين

"الصحة " تنشر حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) في فلسطين

&#34;الضمير&#34; تطالب الجهات القضائية في قطاع غزة بالتوقف عن إصدار أحكام بالإعدام

"الضمير" تطالب الجهات القضائية في قطاع غزة بالتوقف عن إصدار أحكام بالإعدام

&#34;التعليم&#34; بغزة توجه دعوة للمرشحين لمقابلات الوظائف التعليمية

"التعليم" بغزة توجه دعوة للمرشحين لمقابلات الوظائف التعليمية

منوعات

لهذا السبب.. هاني شاكر يحيل منتج شهير للتحقيق ويوقف تعامل &#34;الموسيقيين&#34; معه

لهذا السبب.. هاني شاكر يحيل منتج شهير للتحقيق ويوقف تعامل "الموسيقيين" معه

شاهد: غادة عبدالرازق تظهر للمرة الأولى بالحجاب

شاهد: غادة عبدالرازق تظهر للمرة الأولى بالحجاب

شاهد: أمير كرارة يكشف عن رأيه الجريئ بمقالب رامز جلال

شاهد: أمير كرارة يكشف عن رأيه الجريئ بمقالب رامز جلال

شاهد: فيفي عبده تكشف عن تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة

شاهد: فيفي عبده تكشف عن تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة

شاهد: ماجد المهندس يهدي شام الذهبي مفاجأة ضخمة

شاهد: ماجد المهندس يهدي شام الذهبي مفاجأة ضخمة

شاهد كيف احتفلت الدكتورة خلود بعيد زواجها السادس

شاهد كيف احتفلت الدكتورة خلود بعيد زواجها السادس

بسبب مشاهده المخلة بالآداب.. هل سيتم توقيف مسلسل دنيا تانية؟

بسبب مشاهده المخلة بالآداب.. هل سيتم توقيف مسلسل دنيا تانية؟

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل بعد تصريحها الأخير عن الزواج

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل بعد تصريحها الأخير عن الزواج

شاهد: بلقيس فتحي تظهر للمرة الأولى بدون مكياج أو فلتر

شاهد: بلقيس فتحي تظهر للمرة الأولى بدون مكياج أو فلتر

شاهد كيف ظهرت ملك أحمد زاهر أمام الكعبة بدون مكياج

شاهد كيف ظهرت ملك أحمد زاهر أمام الكعبة بدون مكياج

عربي

المشاورات اليمنية تستأنف في العاصمة السعودية &#34;الرياض&#34;

المشاورات اليمنية تستأنف في العاصمة السعودية "الرياض"

&#34;الإمارات&#34; تعلن ترحيبها بإعلان الهدنة في اليمن

"الإمارات" تعلن ترحيبها بإعلان الهدنة في اليمن

&#34;الإمارات&#34; تعلن ترحيبها بإعلان الهدنة في اليمن

"الإمارات" تعلن ترحيبها بإعلان الهدنة في اليمن

الإفراج عن أحد ممثلي الهلال الأحمر في ليبيا بعد أشهر من اختفائه

الإفراج عن أحد ممثلي الهلال الأحمر في ليبيا بعد أشهر من اختفائه