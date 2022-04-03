غزة: النيابة تحصل على أحكام إعدام ومؤبد لمُدانين بجرائم عدة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت النيابة العامة، بغزة، اليوم الأحد، أنها استحصلت بعد مرافعة أمام هيئة الجنايات الكبرى، على عدة أحكام كبرى بحق مدانين في جرائم مختلفة.وبينت النيابة في بيان لها، أنها حصلت على حكم بالإعدام رمياً بالرصاص بتهمة القتل قصداً بحق المُدان "ع.ل"، وحكم بإعدام المُدان (ص.ح).وأشارت إلى أنها حصلت على حكم بحبس المدان "خ.ح" (15عاماً) مع النفاذ على واقعة قتل المغدور، عليان محمد إصليح في منطقة خانيونس.كما تم الحكم بالحبس المؤبد وغرامة 20.000 دينار بتهمة الاتجار مع العَود بحق المُدان "ف.ه"، وحكم بالحبس 15 سنة مع النفاذ وغرامة 10.000 دينار بتهمة الاتجار بحق المُدان "ع.ر".وأوضحت النيابة أنه تم الحكم بالحبس خمس سنوات مع النفاذ وغرامة 5000 دينار بتهمة التعاطي بحق المُدان "ف.ع"، وحكم بالحبس المؤبد بتهمة القتل قصداً بحق المُدان "ز .س".وجرى الحصول على حكم بالحبس سبع سنوات مع النفاذ بتهمة القتل قصداً على خلفية ثأر قديم بحق المُدان "ع.ع".وأفادت النيابة أن الأحكام جاءت بعد أن قدمت البينات الرسمية والأدلة القطعية أمام المحكمة المختصة لارتكاب الجُناة الجرائم المسندة إليهم.وشددت على اهتمامها بمتابعة قضايا الرأي العام؛ لتحقيق الردع بحق العابثين بأمن واستقرار المجتمع.