بمرحلة التعافي من الموجة الرابعة.. "الصحة" بغزة تكشف تطورات الحالة الوبائية بالقطاع

خاص دنيا الوطن - شيماء عيدأكد رئيس قسم الأوبئة والرصد الوبائي في وزارة الصحة بغزة، هيثم عمران، أنّ الحالة الوبائية في غزة مستقرة، وهي في مرحلة التعافي من الموجة الرابعة.وقال عمران في تصريح لـ"دنيا الوطن": إنّ "المؤشرات لعدد دخول المستشفيات وتسجيل أعداد الإصابات قليلة جدًا ولا تُذكر"، لافتًا إلى أن الحالات الخطيرة والتي بحاجة إلى رعاية تبلغ حالة أو حالتين.وأضاف عمران "نحن على استعداد دائم و ما زلنا نراقب الحالة الوبائية داخل القطاع أولاً بأول، وأنّ ذلك الاستقرار اعتدنا عليه بين الموجات".وحذّر من أنّه "بحسب الموجات السابقة والترقب للحالة الوبائية، من الممكن أن يكون هناك موجة جديدة تصل قطاع غزة خلال شهر تموز/ يوليو".وشدّد عمران على جدوى التطعيم في التقليل من أعداد الإصابات والمضاعفات، منوهًا إلى أن الوزارة ما زالت مستمرة في جدولة التطعيم والجرعات المستحقة لتجنب شدة أيِّ من الموجات القادمة.وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت عن دخول القطاع الموجة الرابعة في نهاية كانون الأول/ ديسمبر المُنصرم، بعد تسجيل أول حالة من متحور (أوميكرون).