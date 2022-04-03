شؤون فلسطينية

(أونروا): بعض الدول أبلغتنا بعدم توقع نفس تبرعات العام الماضي

(أونروا): بعض الدول أبلغتنا بعدم توقع نفس تبرعات العام الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أن الدول المانحة أبلغت الوكالة بأن لا تتوقع منها نفس تبرعات العام الماضي، بالإضافة إلى تبليغ دول أخرى لتأجيل دفع التبرعات الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية التي تمر بها (أونروا).

وقال أبو حسنة في حديثه لـ "دنيا الوطن":" إن (أونروا) كانت تطالب الدول المانحة بتقديم موعد الدفع، الا أن الأزمة الأوكرانية وارتفاع الأسعار العالمية بدأت تلقي بظلالها على (أونروا) في ظل جهود حثيثة لتوفير الدعم والمواد الغذائية الأساسية للأشخاص المستفيدين من (أونروا) والذي يقع في قائمة أولوياتها".

وأضاف:" من المبكر الحديث عن مبالغ مالية وميزانيات في ظل تزايد أعداد اللاجئين الفلسطينيين وزيادة متطلباتهم من تعلم وصحة وخدمات، إلا أن تأخر دفع الأموال سنكون في معضلة، خاصة وأن ميزانية هذا العام هي ذاتها ميزانية العام السابق".

وأوضح أبو حسنة على أن هناك أزمة مقبلة تقابلها جهود كبرى تُبذل على الصعيد العالمي، لتجديد الدعم ومحاولة عدم الدخول في مسارات يصعب الخروج منها.

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