اقتصاد غزة لـ "دنيا الوطن": جاري العمل مع المباحث التموينية لضبط تسعيرة الدجاج بالقطاع

عقب المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني بغزة عبد الفتاح أبو موسى، اليوم الأحد، على أسباب ارتفاع أسعار الدجاج، والسبب الرئيس لهذا الغلاء المتفشي في أسواق قطاع غزة.



وقال أبو موسى في تصريح مقتضب لـ "دنيا الوطن" :إنه "جاري العمل مع قسم المباحث التموينية في إطار ضبط الأمر ومنع التجار من محاولة التلاعب في رفع الأسعار".



وأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، أمس السبت، توافقها مع مربي الدواجن بشأن سعر كيلو الدجاج في القطاع.



وقال أبو موسى، إنه "تم التوافق مع وزارة الزراعة ومربي الدجاج اللاحم على توحيد سعر الدجاج الحي بـ14 شيكل للكيلو الواحد في جميع محافظات قطاع غزة"، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.



ورصدت "دنيا الوطن"، شهادات بعض تجار الدجاج في أسواق القطاع، موضحين أنهم ملتزمون بتسعيرة وزارة الاقتصاد بغزة، ولكن موزعي الدواجن يعرضون أسعاراً تفوق الـ 14 شيكلا، الأمر الذي يدفعنا للامتناع عن بيع الدواجن الفترة المقبلة.



وفي وقت سابق، قال رئيس نقابة مربي الدواجن في قطاع غزة مروان الحلو: "لن نتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق ولا المزارعين على الإطلاق".



وأضاف في حديث خاص لـ"دنيا الوطن"، أن المسؤولية تقع على بعض تجار الأعلاف وأصحاب الفقاسات وكبار موزعي الدواجن باحتكار انتاج الصوص اللاحم الذي تم انتاجه لتغطية حاجة الأسواق من سلعة الدواجن في شهر رمضان المبارك.



وتابع: "تم الاستيلاء على الصوص اللاحم ووضعه في مزارعهم الخاصة وحرمان المزارعين الصغار والمتوسطين من عملية إنتاج الدجاج".



وطالب الحلو، الجهات الحكومية في قطاع غزة، بمراقبة كافة حلقات الإنتاج في قطاع الدواجن وملاحقة المحتكرين للسلعة والأسعار في إطار القانون حسب الأصول.



خاص دنيا الوطن - هاني الإمـام