رام الله: "الزراعة" تعلن السعر النهائي لكيلو الدواجن

وقررت اللجنة التي يرأسها مدير عام التسويق الزراعي في وزارة الزراعة، اليوم الأحد، وضع سعر استرشادي للدجاج اللاحم لا يقل عن 15.5 ولا يزيد عن 17.5 شيكل للمستهلك، ومراسلة وزارة الاقتصاد من أجل متابعته في السوق ضبطاً للأسعار.





وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "في ظل موجة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية عالمياً، وبهدف التقليل من الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين، عقدت لجنة إدارة تنظيم أوضاع الدواجن اجتماعا تناولت فيه التكاليف التقديرية لإنتاج كيلو غرام واحد من الدجاج اللاحم".