دولي

"باكستان": حل البرلمان تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة

"باكستان": حل البرلمان تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس باكستان عارف علوي، اليوم الأحد، موافقته على طلب رئيس الوزراء عمران خان، بحل البرلمان تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.

وبدوره، كشف عمران خان، عن قراره حل الحكومة، وذلك في أعقاب إلغاء التصويت على سحب الثقة منه.

وقال، إن "رئيس الوزراء عمران خان سيواصل تأدية مهامه بعد قرار حل الحكومة، موضحا أنه سيتم إجراء انتخابات نيابية مبكرة خلال 90 يوما".

يذكر أن البرلمان الباكستاني ألغى، اليوم الأحد، التصويت على سحب الثقة من رئيس الحكومة عمران خان.

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