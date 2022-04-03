شؤون فلسطينية

الفصائل الفلسطينية تؤكد مواصلة العمل بالوسائل والأشكال كافة لتعزيز المقاومة وتوسيع رقعتها

الفصائل الفلسطينية تؤكد مواصلة العمل بالوسائل والأشكال كافة لتعزيز المقاومة وتوسيع رقعتها
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الفصائل الفلسطينية على مواصلة العمل بالوسائل والأشكال كافة لتعزيز المقاومة ضد الاحتلال، وتوسيع رقعتها، لأن سياسة الملاحقة والاعتقال والاغتيالات أثبتت فشلها، وزادت شعبنا إصرارًا على مواصلة مقاومته.

وأشادت الفصائل في تصريح لها، على وحدة الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، مبينة أن "سياسة العدو في عزل أي جزء من شعبنا عن الآخر لن تفلح، وسنستمر في العمل الفلسطيني المشترك بين كل الساحات بما يخدم قضيتنا الوطنية".

وأوضحت، أن ثورة شعبنا وتضحياته في كل مكان في وجه الاحتلال تستدعي منّا جميعًا التقدم فورًا نحو إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، لتضم الفصائل والقوى والمكونات الوطنية كافة.

ودعت الفصائل العالم أجمع وخاصة الولايات المتحدة والغرب التوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير، والاعتراف بحقوق شعبنا الفلسطيني كاملة غير منقوصة.

وأشادت بضرورة مواصلة تفعيل الحياة النقابية في قطاع غزة عبر الانتخابات، وكذلك البدء بالعمل لإنجاز توافق وطني طلابي على إجراء الانتخابات الطلابية في جميع جامعات قطاع غزة، وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل. 

وأكدت على ضرورة تضافر الجهود كافة من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا في ظل الأوضاع المعيشية الكارثية التي يتعرضون لها، وخاصة بسبب العدوان والحصار، بما يستوجب ذلك مواصلة الإجراءات لمواجهة ظاهرة الغلاء، ومحاربة الاحتكار، والتخفيف من الأعباء الحياتية اليومية على شعبنا.

ووجهت الفصائل تحية فخر واعتزاز لشهداء شعبنا ومقاومته الباسلة، مهنئة إياهم بقدوم شهر رمضان المبارك، داعين إلى مزيد من التكاتف والتعاضد والتكافل الاجتماعي في هذا الشهر الفضيل.

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