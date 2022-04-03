مسؤول أمني إسرائيلي: رفعنا درجة التأهب ولا نستبعد احتمالية إطلاق صواريخ من القطاع
نقل موقع (والا) الإسرائيلي، عن مسؤول أمني قوله، إن الجيش رفع درجة التأهب، في ظل تهديدات الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة.
وقال الموقع نقلاً عن المسؤول الأمني: "في ظل تهديدات زعيم الجهـاد أمس، رفعنا درجة التأهب، ولا نستبعد احتمالية إطلاق صواريخ من قطاع غزة".
وكان زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أكد أن "المجاهدين يسجلون أروع نماذج التضحية والبطولة في الضفة الغربية".
وقال في تصريح مقتضب، مساء السبت: "عهداً ووعداً أن نكمل الطريق حتى القدس وحتى التحرير"، مشيراً إلى أن ابناء الشعب الفلسطيني، يؤكدون وهم يودعون الشهداء الثلاثة في جنين، أن العدو الى زوال، وأن المقاومة هي الخيار الذي يلتف حوله الاحرار والشجعان من أبناء الشعب الفلسطيني.
وتابع النخالة بقوله: "في شهرِ رمضان المبارك الذي كتب فيه علينا الصيام.. كما كتب علينا القتال.. جمع الشهداء الليلة الماضية بين آيتين.. آية القتال وآية الصيام".
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