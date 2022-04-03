مسؤول أمني إسرائيلي: رفعنا درجة التأهب ولا نستبعد احتمالية إطلاق صواريخ من القطاع

وكان زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أكد أن "المجاهدين يسجلون أروع نماذج التضحية والبطولة في الضفة الغربية".





وقال في تصريح مقتضب، مساء السبت: "عهداً ووعداً أن نكمل الطريق حتى القدس وحتى التحرير"، مشيراً إلى أن ابناء الشعب الفلسطيني، يؤكدون وهم يودعون الشهداء الثلاثة في جنين، أن العدو الى زوال، وأن المقاومة هي الخيار الذي يلتف حوله الاحرار والشجعان من أبناء الشعب الفلسطيني.



