عاجل

  • موقع (والا) عن مسؤول أمني إسرائيلي: رفعنا درجة التأهب ولا نستبعد احتمالية إطلاق صواريخ من قطاع غزة

شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد تُعلن إطلاق صندوق المنح لتمكين النساء اقتصادياً

وزارة الاقتصاد تُعلن إطلاق صندوق المنح لتمكين النساء اقتصادياً
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني، صندوق المنح لتمكين النساء صاحبات المشاريع الريادية المتضررة من جائحة كوفيد-19، وذلك بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ووزيرة شؤون المرأة الدكتورة آمال حمد والممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة "ماريس جيموند".

وجرى خلال حفل الإطلاق الذي عقد بمدينة رام الله تسليم النساء صاحبات المشاريع الريادية المتضررة من جائحة كوفيد-19 منح عينية ومعدات مقدمة من صندوق المنح الذي تديره الوزارة، حيث بلغ عدد المشاريع الريادية التي تديرها النساء والمستفيدة من المنح في الجولة التجريبية الأولى للصندوق 90 مشروعاً ريادياً من أصل 308 مشروعاً، حيث قامت الوزارة بتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة عملية تقييم وتقديم المنح، وفرز جميع الطلبات المقدمة الكترونيا وفق معايير مختلفة وضعتها اللجنة بناء على المشاورات مع الشركاء المحليين في المجال الاقتصادي.

وأكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي خلال الحفل، على أن هذا المشروع هو البداية لسلسلة مشاريع قادمة كجزء من الخدمات التي تقدمها الوزارة لدعم النساء والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سيتم العمل في جميع المحافظات، بما يشمل القدس وقطاع غزة وبالشراكة مع العديد من الوزارات والجهات ذات العلاقة، لا سيما المجلس الاستشاري لصندوق المنح، من أجل دعم هذه المشاريع ومساعدتها لتمكينها وسد احتياجاتها الفنية والتدريبية وبالتالي نقلها من القطاع غير المنظم إلى المنظم.

من جانبها أشارت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، إلى أن الحكومة عملت على تخفيف وطأة جائحة كوفيد-19على النساء الرياديات، حيث باشرت الحكومة قرارها بتشجيع الالتحاق بالتعليم المهني، خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة بين النساء الأمر الذي يستوجب توفير فرص عمل جديدة لهن عبر دعم مشاريع ريادية تشغيلية، مؤكدة في ذات الوقت على حجم الشراكة ما بين وزارتي الاقتصاد الوطني وشؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في مجال دعم النساء وتمكينهن اقتصاديا إضافة الى توفير احتياجاتهن لنمو وتطوير مشاريعهن.

وبدورها شددت الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين "ماريس جيموند"، على أن الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الاقتصاد الوطني من خلال هذا الصندوق تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة مملوكة وطنياً على مستوى السياسات والخدمات المتعلقة بالنساء، من أجل التخفيف والتقليل من الآثار الاقتصادية غير المتناسبة على النساء صاحبات المشاريع، الأمر الذي من شأنه تعزيز الجهود الوطنية وتنسيقها بشكل أفضل لصالح النساء ومشاركتهن في الاقتصاد الفلسطيني، إضافة إلى الاستفادة من جهود الاستجابة والتعافي المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وتميزت المشاريع المستفيدة من منح الصندوق بتنوعها، وشملت قطاع تكنولوجيا المعلومات، المطبوعات، التصنيع الغذائي، التطريز والحياكة، القطاع الزراعي، التجميل وصناعة الصابون، علاوة على توزيعها الجغرافي الذي شمل محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وخاصة المناطق المهمشة والمشاريع التي تقودها نساء من ذوات الاعاقة والمتعافيات من مرض السرطان.

ومن الجدير ذكره أن إطلاق صندوق المنح يأتي ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية ما بين وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة الامم المتحدة للمرأة في اطار مشروع "الإصرار لنواصل المشوار" المنفذ من قبل وزارة الاقتصاد الوطني والممول من هيئة الأمم المتحدة، والحكومة النرويجية وصندوق الأمين العام للأمم المتحدة.



أخبار ذات صلة

&#34;الزراعة&#34; تكشف موعد انخفاض أسعار الدواجن في فلسطين

"الزراعة" تكشف موعد انخفاض أسعار الدواجن في فلسطين

نادي المشتل الرياضي ينظم احتفالاً بعنوان &#34;فلسطينية رياضية ريادية&#34;

نادي المشتل الرياضي ينظم احتفالاً بعنوان "فلسطينية رياضية ريادية"

جبهة التحرير الفلسطينية تطالب بمحاسبة قتلة الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني

جبهة التحرير الفلسطينية تطالب بمحاسبة قتلة الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني

&#34;الداخلية&#34; بغزة: وفاة نزيل بمركز إصلاح وتأهيل خانيونس

"الداخلية" بغزة: وفاة نزيل بمركز إصلاح وتأهيل خانيونس

صحيفة: مصر تواصل جهودها لتحجيم التصعيد في الأراضي المحتلة

صحيفة: مصر تواصل جهودها لتحجيم التصعيد في الأراضي المحتلة

الديمقراطية: وقف التنسيق الأمني خطوة ملحة لمواجهة الهجمة الإسرائيلية ضد شعبنا في الضفة

الديمقراطية: وقف التنسيق الأمني خطوة ملحة لمواجهة الهجمة الإسرائيلية ضد شعبنا في الضفة

&#34;العسيلي&#34; يتحدث حول إمكانية ارتفاع أسعار المواد الأساسية في فلسطين

"العسيلي" يتحدث حول إمكانية ارتفاع أسعار المواد الأساسية في فلسطين

رؤساء البطاركة: استيلاء الجماعات الإستيطانية المتطرفة على فندق &#34;البتراء الصغيرة&#34; تهديد للحي المسيحي

رؤساء البطاركة: استيلاء الجماعات الإستيطانية المتطرفة على فندق "البتراء الصغيرة" تهديد للحي المسيحي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد تُعلن إطلاق صندوق المنح لتمكين النساء اقتصادياً

وزارة الاقتصاد تُعلن إطلاق صندوق المنح لتمكين النساء اقتصادياً

&#34;الزراعة&#34; تكشف موعد انخفاض أسعار الدواجن في فلسطين

"الزراعة" تكشف موعد انخفاض أسعار الدواجن في فلسطين

نادي المشتل الرياضي ينظم احتفالاً بعنوان &#34;فلسطينية رياضية ريادية&#34;

نادي المشتل الرياضي ينظم احتفالاً بعنوان "فلسطينية رياضية ريادية"

جبهة التحرير الفلسطينية تطالب بمحاسبة قتلة الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني

جبهة التحرير الفلسطينية تطالب بمحاسبة قتلة الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني

صحيفة: مصر تواصل جهودها لتحجيم التصعيد في الأراضي المحتلة

صحيفة: مصر تواصل جهودها لتحجيم التصعيد في الأراضي المحتلة

الديمقراطية: وقف التنسيق الأمني خطوة ملحة لمواجهة الهجمة الإسرائيلية ضد شعبنا في الضفة

الديمقراطية: وقف التنسيق الأمني خطوة ملحة لمواجهة الهجمة الإسرائيلية ضد شعبنا في الضفة

رؤساء البطاركة: استيلاء الجماعات الإستيطانية المتطرفة على فندق &#34;البتراء الصغيرة&#34; تهديد للحي المسيحي

رؤساء البطاركة: استيلاء الجماعات الإستيطانية المتطرفة على فندق "البتراء الصغيرة" تهديد للحي المسيحي

أبو مويس يعود الطالب زيود بعد تعرضه لإصابة خلال اقتحام جيش الاحتلال لخضوري

أبو مويس يعود الطالب زيود بعد تعرضه لإصابة خلال اقتحام جيش الاحتلال لخضوري

منوعات

لهذا السبب.. هاني شاكر يحيل منتج شهير للتحقيق ويوقف تعامل &#34;الموسيقيين&#34; معه

لهذا السبب.. هاني شاكر يحيل منتج شهير للتحقيق ويوقف تعامل "الموسيقيين" معه

شاهد: غادة عبدالرازق تظهر للمرة الأولى بالحجاب

شاهد: غادة عبدالرازق تظهر للمرة الأولى بالحجاب

شاهد: أمير كرارة يكشف عن رأيه الجريئ بمقالب رامز جلال

شاهد: أمير كرارة يكشف عن رأيه الجريئ بمقالب رامز جلال

شاهد: فيفي عبده تكشف عن تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة

شاهد: فيفي عبده تكشف عن تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة

شاهد: ماجد المهندس يهدي شام الذهبي مفاجأة ضخمة

شاهد: ماجد المهندس يهدي شام الذهبي مفاجأة ضخمة

شاهد كيف احتفلت الدكتورة خلود بعيد زواجها السادس

شاهد كيف احتفلت الدكتورة خلود بعيد زواجها السادس

بسبب مشاهده المخلة بالآداب.. هل سيتم توقيف مسلسل دنيا تانية؟

بسبب مشاهده المخلة بالآداب.. هل سيتم توقيف مسلسل دنيا تانية؟

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل بعد تصريحها الأخير عن الزواج

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل بعد تصريحها الأخير عن الزواج

شاهد: بلقيس فتحي تظهر للمرة الأولى بدون مكياج أو فلتر

شاهد: بلقيس فتحي تظهر للمرة الأولى بدون مكياج أو فلتر

شاهد كيف ظهرت ملك أحمد زاهر أمام الكعبة بدون مكياج

شاهد كيف ظهرت ملك أحمد زاهر أمام الكعبة بدون مكياج

عربي

الإفراج عن أحد ممثلي الهلال الأحمر في ليبيا بعد أشهر من اختفائه

الإفراج عن أحد ممثلي الهلال الأحمر في ليبيا بعد أشهر من اختفائه

الجمعية الفلكية الأردنية تحسم الجدل المتعلق برؤية هلال شهر رمضان

الجمعية الفلكية الأردنية تحسم الجدل المتعلق برؤية هلال شهر رمضان

اليمن.. دخول الهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة حيز التنفيذ

اليمن.. دخول الهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة حيز التنفيذ

البرهان يهدد بطرد المبعوث الأممي من السودان

البرهان يهدد بطرد المبعوث الأممي من السودان