"الزراعة" تكشف موعد انخفاض أسعار الدواجن في فلسطين





جاء ذلك خلال تصريح له عبر إذاعة (صوت فلسطين)، حول ارتفاع أسعار الدواجن والموعد المتوقع لإنتهاء الأزمة.



وقال العطاري، إن "ارتفاع الأسعار في فلسطين هو ظاهرة مقلقة ولكنها ليست معزولة عن باقي دول العالم وبدأ ذلك منذ إعلان تفشي فيروس كورونا وحتى يومنا هذا وهناك أزمات متلاحقة، وهذا سببه ارتفاع أسعرا مدخلات الإنتاج وخاصة الأعلاف".



وأكد أن سعر كيلو الدجاج في فلسطين الآن هو 17.5 شيكل، وأي زيادة من قبل التجار سيتم ضبطها وإجراء المخالفة المناسبة.



وأوضح العطاري أن هناك مباحثات في هذا الموضوع وخلال نهاية الأسبوع الثاني من رمضان لن يكون هناك أي نقص في الدواجن، مشدداً على أن المواطنين سيلاحظون الانخفاض في الأسعار بدءاً من اليوم أو غداً.



رام الله - دنيا الوطنكشف وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري، اليوم الأحد، عن موعد انتهاء أزمة ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق المحلية الفلسطينية.