نادي المشتل الرياضي ينظم احتفالاً بعنوان "فلسطينية رياضية ريادية"



وفي كلمته نقل د. أبو هولي تحيات السيد الرئيس محمود عباس ، ومقدما التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

واشاد ابو هولي بالقائمين على نادي المشتل، مؤكدا أن لهذا النادي العريق تاريخ عريق حافل بالبطولات الرياضية على جميع الأصعدة.



وقال د. أبو هولي، إنه "من ضمن انجازات هذا النادي العريق تنظيم هذا الحفل لنساء لهن تجارب مع الرياضة"، مضيفاً: "لمن دواعي الفخر أن المرأة الفلسطينية أصبحت تقتحم جميع المجالات جنبا إلى جنب مع الرجل خاصة في مجالي الرياضه والنضال والسياسة والثقافة ".



وأشار إلى أنه ليس جديدا على المرأة أن تقتحم هذه المجالات فمنذ

بدايه انطلاقة الثوره الفلسطينيه كانت المرأة جنبا الى جنب مع الرجل الفلسطيني في جميع المجالات خاصة في الكفاح والنضال، مقدما لهن التحية والتقديرعلى جهودهن وتضحياتهن.



وفي ختام كلمته أكد د. أبو هولي على دعم دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين للمرأة في كافة المجالات وان ابواب اللجان والدائرة مفتوحة لهن باستمرار.



بدورها، دعت المدربة ألاء العمور د. ابو هولي إلى الوقوف بجانبهن وتشجيعهن على ممارسة هذه الرياضة خاصة في هذه الظروف.



وقالت العمور، إن "الفتيات اليوم بحاجة إلى دعمكم ومساندتكم حتي يستمرن في ممارسة هذه الألعاب"، وعلى الفور استجاب الدكتور أبو هولي لمطالب نادي المشتل فأعلن التبرع بزي

رياضي لفريق كرة القدم النسائي وكذلك لفرق الكشافة والكارتية النسائي.



هذا وقدمت عضو مجلس الإدارة مرفت البيطار، الشكر والتقدير إلى د. أحمد أبو هولي على مساندته ودعمه للمرأة الرياضية الفلسطينية في نادي المشتل الرياضي.



رام الله - دنيا الوطنتحت رعاية د. أحمد أبو هولي رئيس دائـرة شـؤون اللاجئيين، نظم نادي المشتل الرياضي بغزة حفلاً بعنوان "فلسطينية رياضية ريادية" بحضور مفيد الحساينة الوزير السابق ونهي البحيصي عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح و زياد مطر امين سر إقليم غرب غزة، وقيادات فتحاوية وشخصيات رياضية نسوية، وذلك على أرض ملعب المشتل الرياضي.