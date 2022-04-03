جبهة التحرير الفلسطينية تطالب بمحاسبة قتلة الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني





وقالت التحرير الفلسطينية إن "هذه العملية الدنيئة تأتي بعد قرار قادة الجيش بالقيام بعملية عسكرية ضد أبناء شعبنا والتي سميت "بكاسر الأمواج"، والتي تنذر بمزيد من التصعيد وممارسة سياسة القتل والعنف وتوتير الأجواء في اللحظة التي يطالب بها وزير الجيش غانتس بالهدوء على الجانب الفلسطيني".





وأكدت التحرير الفلسطينية أن سياسات الاحتلال تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أننا أمام حكومات إسرائيلية لا تؤمن بالسلام ولا تؤمن بحل الدولتين ولن تنصاع لقرارات الشرعية الدولية التي تنص على حق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال وتقرير مصيره بنفسه وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.





وطالبت التحرير الفلسطينية في بيانها مجلس حقوق الانسان والمحكمة الدولية العليا والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالكف عن الصمت والمماطلة والتغاضي عن جرائم الاحتلال المتكررة بحق أبناء شعبنا العزل وضرورة تقديم لوائح اتهام صريحة بحق قادة الاحتلال وجنوده ومحاكمتهم كمجرمي حرب لأن التأخير في ذلك شجعهم على التمادي في سياساتهم "العنصرية" وقراراتهم في تصفية أبناء شعبنا بحجج واهية.



رام الله - دنيا الوطنأدانت جبهة التحرير الفلسطينية الجريمة البشعة التي أقدمت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي الأول من رمضان المبارك في مدينة جنين عندما فتحت قوات الجيش نيران أسلحتها على سيارة كان يستقلها عدد من الشبان الفلسطينيين مما أدى إلي استشهاد ثلاثة وهم :خليل طوالبة وصائب عباهرة وسيف أبو لبدة في عملية إعدام ميداني جديدة تدل على "عنصرية" الاحتلال وتعطشه للدماء.