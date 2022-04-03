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شؤون فلسطينية

صحيفة: مصر تواصل جهودها لتحجيم التصعيد في الأراضي المحتلة

صحيفة: مصر تواصل جهودها لتحجيم التصعيد في الأراضي المحتلة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت مصادر مصرية، عن أخر جهود الوساطة المصرية بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في إطار منع حدوث أي تصعيد خلال شهر رمضان المبارك. 

وقالت المصادر لصحيفة (العربي الجديد)، إن "اتصالاً جرى بين رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا، بحث التصعيد الأخير داخل الأراضي المحتلة، في محاولة لأداء القاهرة دوراً سريعاً وضاغطاً لدى الفصائل الفلسطينية في محاولة لتحجيم التصعيد".

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا ترغب، بشكل نهائي، في الدخول بمعركة في الوقت الراهن، في ظل تركيز الجهود على مواجهة التهديد الإيراني لتل أبيب.

وأوضحت المصادر أن القاهرة رغم جهودها، التي وصفتها بـ"الجادة"، لتهدئة المنطقة ومنع أية مواجهات عسكرية جديدة، فيما لا تزال تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تضرب الأسواق العالمية، فقد جاء التصعيد الأخير بمثابة متنفس لتخفيف ضغوط إقليمية تمارس على مصر، في ظل أزمتها الاقتصادية التي تعاني منها.

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