الإفراج عن أحد ممثلي الهلال الأحمر في ليبيا بعد أشهر من اختفائه

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر في النيابة العسكرية الليبية، الإفراج عن أحد ممثلي جمعية الهلال الأحمر الليبي وذلك بعد أشهُرٍ من الاختفاء القسريّ شرق ليبيا.وأفادت وسائل إعلام محلية، نقلًا عن أقاربه وأصدقائه، أن "منصور عاطي"، أُفرج عنه رسميًا بفضل قبيلته بعد عشرة أشهر من اختفائه على أيدي جهاتٍ لم يجرِ الكشف عنها حتى اللحظة.وجرى تداول صورة لعاطي على مواقع التواصل الاجتماعي، أعادت وسائل الإعلام المحلية نشرها، يظهرُ فيها طليقًا وواقفًا إلى جانب عميد قبيلة المغاربة.وقد خُطف عاطي، ممثل جمعية الهلال الأحمر الليبي في أجدابيا مطلع يونيو 2021 بأيدي مجهولين، وفُتح تحقيق فور إعلان اختفائه.