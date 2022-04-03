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شؤون فلسطينية

الديمقراطية: وقف التنسيق الأمني خطوة ملحة لمواجهة الهجمة الإسرائيلية ضد شعبنا في الضفة

الديمقراطية: وقف التنسيق الأمني خطوة ملحة لمواجهة الهجمة الإسرائيلية ضد شعبنا في الضفة
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رام الله - دنيا الوطن

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الهجمة الشرسة
التي تشنها قوات الاحتلال، وعصابات المستوطنين الإسرائيليين ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، في محاولة مكشوفة لبث الرعب في النفوس، في ظل تقديرات تجمع على أن شهر رمضان الكريم سيشكل حالة نهوض جديدة في تصعيد المقاومة الشعبية للاحتلال
والاستيطان.

وأضافت الجبهة  في بيان لها اليوم الاحد أن الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين واستشهاد ثلاثة من أبناء شعبنا، وفي الخليل، استشهاد أسير محرربرصاص الاحتلال، إنما تؤكد أن جيش الاحتلال، وبالتعامل مع عصابات المستوطنين، تحاول أن تمرر اللعبة المكشوفة.
 
ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية إلى رفع الغطاء عن هذه اللعبة الدموية التي تتعاون في إدارتها الأذرع المختلفة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، في ظل تنسيق أمني، يشكل في حد ذاته خروجاً على قرارات الشرعية الفلسطينية، كما تمثلت في قرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية، وآخرها المجلس المركزي الـ 31.

وأكدت الجبهة أنه بات على القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية أن تتحمل مسؤوليتها إزاء ما يجري على أرضنا الفلسطينية من قتل واعتقال جماعي، وما يلحقه الاحتلال بمصالح شعبنا من أضرار وخسائر.

وقالت الجبهة: إن وقف التنسيق الأمني هو الحد الأدنى المطلوب لمجابهة الهجمة العدوانية لسلطات الاحتلال، كخطوة أولى ومهمة، على طريق الشروع في تطبيق قرارات المجالس الوطنية والمركزية، بما فيها الدعوة لحوار وطني شامل، بفتح الأفق نحو خطة لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، وتبني استراتيجية كفاحية توحد شعبنا بكل فئاته على كامل الأرض الفلسطينية، وفي مناطق الشتات.

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