"العسيلي" يتحدث حول إمكانية ارتفاع أسعار المواد الأساسية في فلسطين



وفيما يلي القائمة الإسترشادية:

























رام الله - دنيا الوطنتحدث وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، اليوم الأحد، حول إمكانية ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية الفلسطينية.وقال العسيلي، إنه "لن يكون هناك أي ارتفاع في أسعار المواد الأساسية في فلسطين"، مضيفاً أنه تم توزيع إخطارات على كل التجار وهناك رقابة شديدة على كل السلع في الأسواق تجنباً لارتفاع أسعارها.وطالب وزير الاقتصاد الفلسطيني المواطنين الفلسطينيين بضرورة عدم التهافت على شراء السلع بكميات كبيرة لأن هذا يشجع البعض على رفع الأسعار.