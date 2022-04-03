رؤساء البطاركة: استيلاء الجماعات الإستيطانية المتطرفة على فندق "البتراء الصغيرة" تهديد للحي المسيحي





أعلن بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس رفضهم استيلاء الجماعات الاستيطانية المتطرفة على فندق "البتراء الصغيرة"، واعتبرته تهديدًا لاستمرار وجود الحي المسيحي في القدس، وبالتالي خطراً على التعايش السلمي بين مجتمعات هذه المدينة.





وأكد البطاركة أن هذا القرار سيؤدي الى عدم الاستقرار والتوتر في الوقت الذي يحاول فيه الجميع التهدئة، وبناء الثقة، والسير نحو العدل والسلام.





وقد حذر رؤساء الكنائس مرارًا وتكرارًا من الأعمال غير المشروعة للمتطرفين، الذين اتبعوا نمطًا من الترهيب والعنف،

بإحتلالها لممتلكات الكنيسة الرومية الأرثوذكسية، أي فندق بتراء الصغير.





وأوضح البطاركة الى أن "الجماعات المتطرفة" يتصرفون كما لو كانوا فوق القانون، دون خوف من العواقب.





وبين رؤساء الكنائس أن هذه القضية لا تتعلق بالممتلكات الفردية فقط، بل تتعلق بالطابع الكامل للقدس، بما في ذلك الحي المسيحي كون فندق "البتراءالصغير" يقع على طريق الحج لملايين المسيحيين الذين يزورون القدس كل عام.

