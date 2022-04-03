دولي

"الدفاع الأميركية" ترحل معتقلاً في سجن غوانتانامو إلى الجزائر

"الدفاع الأميركية" ترحل معتقلاً في سجن غوانتانامو إلى الجزائر
سفيان برهومي
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، عن ترحيل المعتقل الجزائري في سجن غوانتانامو العسكري سفيان برهومي المشتبه في أنه كان مدربا في معسكر لتنظيم القاعدة، إلى الجزائر.

وبدوره، أبلغ وزير الدفاع (لويد) أوستن الكونغرس بنيته إعادة برهومي إلى الجزائر، وبالتعاون مع شركائنا الجزائريين، أنجزنا متطلبات النقل الآمن.

وأضاف "تشيد الولايات المتحدة باستعداد الجزائر وشركاء آخرين لدعم الجهود الأميركية المستمرة لخفض عدد النزلاء بهدف إغلاق سجن غوانتانامو".

هذا واتُهم المعتقل الجزائري في البداية عام 2005 بالضلوع في مؤامرة إرهابية ووجهت له تهمة العمل كمدرب في معسكر للقاعدة ثم تدريب عناصر في التنظيم على صناعة صمامات تفجير عن بعد.

كما وأسقط البنتاغون التهم الموجهة إليه، ثم في عام 2016 قرر مجلس المراجعة في غوانتانامو أن احتجازه "لم يعد ضروريا" لحماية أمن الولايات المتحدة من "تهديد خطير".

أخبار ذات صلة

الافراج عن أحد ممثلي الهلال الأحمر في ليبيا بعد أشهر من اختفائه

الافراج عن أحد ممثلي الهلال الأحمر في ليبيا بعد أشهر من اختفائه

توتر الأوضاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب إيران

توتر الأوضاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب إيران

&#34;الدفاع الروسية&#34; تكشف خسائر الجيش الأوكراني أمام قواتها

"الدفاع الروسية" تكشف خسائر الجيش الأوكراني أمام قواتها

بريطانيا: لندن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا تشمل &#34;صواريخ مضادة&#34;

بريطانيا: لندن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا تشمل "صواريخ مضادة"

أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخلى بالكامل عن إمدادات الغاز الروسي

أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخلى بالكامل عن إمدادات الغاز الروسي

الكرملين: تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا بشكل شبه كامل خلال العملية الروسية

الكرملين: تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا بشكل شبه كامل خلال العملية الروسية

بينت: أحبطنا قنبلة موقوتة الليلة الماضية ونفترض أن هناك العديد من المحاولات

بينت: أحبطنا قنبلة موقوتة الليلة الماضية ونفترض أن هناك العديد من المحاولات

توقعات عالمية بارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الخام

توقعات عالمية بارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الخام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: وقف التنسيق الأمني خطوة ملحة لمواجهة الهجمة الإسرائيلية ضد شعبنا في الضفة

الديمقراطية: وقف التنسيق الأمني خطوة ملحة لمواجهة الهجمة الإسرائيلية ضد شعبنا في الضفة

رؤساء البطاركة: استيلاء الجماعات الإستيطانية المتطرفة على فندق &#34;البتراء الصغيرة&#34; تهديد للحي المسيحي

رؤساء البطاركة: استيلاء الجماعات الإستيطانية المتطرفة على فندق "البتراء الصغيرة" تهديد للحي المسيحي

أبو مويس يعود الطالب زيود بعد تعرضه لإصابة خلال اقتحام جيش الاحتلال لخضوري

أبو مويس يعود الطالب زيود بعد تعرضه لإصابة خلال اقتحام جيش الاحتلال لخضوري

النضال الشعبي: قرارات مجلس حقوق الإنسان خطوة مهمة للإقرار بحقوق شعبنا

النضال الشعبي: قرارات مجلس حقوق الإنسان خطوة مهمة للإقرار بحقوق شعبنا

مسؤول بشرطة الاحتلال: لا يُلاحظ توجه نحو التصعيد بالمجتمع العربي أو مناطق السلطة

مسؤول بشرطة الاحتلال: لا يُلاحظ توجه نحو التصعيد بالمجتمع العربي أو مناطق السلطة

النخالة: المقاومة هي الخيار التي يلتف حوله الأحرار والشجعان من أبناء الشعب الفلسطيني

النخالة: المقاومة هي الخيار التي يلتف حوله الأحرار والشجعان من أبناء الشعب الفلسطيني

راصد جوي فلسطيني يتحدث عن كتلة هوائية حارة خلال الأيام المقبلة

راصد جوي فلسطيني يتحدث عن كتلة هوائية حارة خلال الأيام المقبلة

رام الله: قوات الاحتلال تقتحم قريتي الجانية وترمسعيا

رام الله: قوات الاحتلال تقتحم قريتي الجانية وترمسعيا

منوعات

لهذا السبب.. هاني شاكر يحيل منتج شهير للتحقيق ويوقف تعامل &#34;الموسيقيين&#34; معه

لهذا السبب.. هاني شاكر يحيل منتج شهير للتحقيق ويوقف تعامل "الموسيقيين" معه

شاهد: غادة عبدالرازق تظهر للمرة الأولى بالحجاب

شاهد: غادة عبدالرازق تظهر للمرة الأولى بالحجاب

شاهد: أمير كرارة يكشف عن رأيه الجريئ بمقالب رامز جلال

شاهد: أمير كرارة يكشف عن رأيه الجريئ بمقالب رامز جلال

شاهد: فيفي عبده تكشف عن تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة

شاهد: فيفي عبده تكشف عن تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة

شاهد: ماجد المهندس يهدي شام الذهبي مفاجأة ضخمة

شاهد: ماجد المهندس يهدي شام الذهبي مفاجأة ضخمة

شاهد كيف احتفلت الدكتورة خلود بعيد زواجها السادس

شاهد كيف احتفلت الدكتورة خلود بعيد زواجها السادس

بسبب مشاهده المخلة بالآداب.. هل سيتم توقيف مسلسل دنيا تانية؟

بسبب مشاهده المخلة بالآداب.. هل سيتم توقيف مسلسل دنيا تانية؟

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل بعد تصريحها الأخير عن الزواج

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل بعد تصريحها الأخير عن الزواج

شاهد: بلقيس فتحي تظهر للمرة الأولى بدون مكياج أو فلتر

شاهد: بلقيس فتحي تظهر للمرة الأولى بدون مكياج أو فلتر

شاهد كيف ظهرت ملك أحمد زاهر أمام الكعبة بدون مكياج

شاهد كيف ظهرت ملك أحمد زاهر أمام الكعبة بدون مكياج

عربي

الإفراج عن أحد ممثلي الهلال الأحمر في ليبيا بعد أشهر من اختفائه

الإفراج عن أحد ممثلي الهلال الأحمر في ليبيا بعد أشهر من اختفائه

الجمعية الفلكية الأردنية تحسم الجدل المتعلق برؤية هلال شهر رمضان

الجمعية الفلكية الأردنية تحسم الجدل المتعلق برؤية هلال شهر رمضان

اليمن.. دخول الهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة حيز التنفيذ

اليمن.. دخول الهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة حيز التنفيذ

البرهان يهدد بطرد المبعوث الأممي من السودان

البرهان يهدد بطرد المبعوث الأممي من السودان