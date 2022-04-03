شؤون فلسطينية

أبو مويس يعود الطالب زيود بعد تعرضه لإصابة خلال اقتحام جيش الاحتلال لخضوري

أبو مويس يعود الطالب زيود بعد تعرضه لإصابة خلال اقتحام جيش الاحتلال لخضوري
ابو ميس في زيارة الطالب زيود
رام الله - دنيا الوطن
زار وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبومويس، الطالب في جامعة فلسطين التقنية "خضوري" عبد الرحمن زيود؛ الذي أصيب بجروح نتيجة اقتحام قوات جيش الاحتلال للجامعة قبل أيام وذلك للإطمئنان على حالته الصحية.

ورافق الوزير في الزيارة وكيل الوزارة  بصري صالح، والقائم بأعمال رئيس مجلس أمناء "خضوري"  سليمان زهيري، ورئيس الجامعة  نور الدين أبو الرب، ومنسق أعمال مجلس الأمناء رائد القاروط، وعميد شؤون الطلبة علاء عيسى،
وأمين سر حركة فتح في طولكرم إياد الجراد، ومدير دائرة الإعلام في الجامعة جبريل حجه، ومنسق حركة الشبيبة في "خضوري" وسيم أبو شمس.

وتمنى الوزير والوفد المرافق له؛ السلامة التامة للطالب زيود وكافة الجرحى.

وأكد أبو مويس أن استمرار هجمات واعتداءات الاحتلال ضد جامعة "خضوري" ومؤسسات التعليم العالي عموماً؛ يعتبر مخالفة وتحدياً وضرباً بعرض الحائط لكافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تصون حُرمة المؤسسات التعليمية
وتُجرّم انتهاك هذه الحُرمة.

ودعا وزير التعليم العالي الى وقفة جادة من المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية للجم هذه الإنتهاكات المتواصلة بحق مؤسسات التعليم العالي، لافتاً الى أن تمادي الاحتلال في جرائمه يأتي نتيجة الصمت الدولي المطبق تجاه هذه الجرائم.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية: وقف التنسيق الأمني خطوة ملحة لمواجهة الهجمة الإسرائيلية ضد شعبنا في الضفة

الديمقراطية: وقف التنسيق الأمني خطوة ملحة لمواجهة الهجمة الإسرائيلية ضد شعبنا في الضفة

&#34;العسيلي&#34; يتحدث حول إمكانية ارتفاع أسعار المواد الأساسية في فلسطين

"العسيلي" يتحدث حول إمكانية ارتفاع أسعار المواد الأساسية في فلسطين

رؤساء البطاركة: استيلاء الجماعات الإستيطانية المتطرفة على فندق &#34;البتراء الصغيرة&#34; تهديد للحي المسيحي

رؤساء البطاركة: استيلاء الجماعات الإستيطانية المتطرفة على فندق "البتراء الصغيرة" تهديد للحي المسيحي

&#34;المرور&#34; بغزة: ثلاث حوادث سير وقعت خلال 24 ساعة

"المرور" بغزة: ثلاث حوادث سير وقعت خلال 24 ساعة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في رام الله والبيرة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في رام الله والبيرة

النضال الشعبي: قرارات مجلس حقوق الإنسان خطوة مهمة للإقرار بحقوق شعبنا

النضال الشعبي: قرارات مجلس حقوق الإنسان خطوة مهمة للإقرار بحقوق شعبنا

مسؤول بشرطة الاحتلال: لا يُلاحظ توجه نحو التصعيد بالمجتمع العربي أو مناطق السلطة

مسؤول بشرطة الاحتلال: لا يُلاحظ توجه نحو التصعيد بالمجتمع العربي أو مناطق السلطة

&#34;المرور&#34; بغزة: حركة مرورية اعتيادية بالقطاع واستمرار إغلاق بعض الشوارع

"المرور" بغزة: حركة مرورية اعتيادية بالقطاع واستمرار إغلاق بعض الشوارع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: وقف التنسيق الأمني خطوة ملحة لمواجهة الهجمة الإسرائيلية ضد شعبنا في الضفة

الديمقراطية: وقف التنسيق الأمني خطوة ملحة لمواجهة الهجمة الإسرائيلية ضد شعبنا في الضفة

رؤساء البطاركة: استيلاء الجماعات الإستيطانية المتطرفة على فندق &#34;البتراء الصغيرة&#34; تهديد للحي المسيحي

رؤساء البطاركة: استيلاء الجماعات الإستيطانية المتطرفة على فندق "البتراء الصغيرة" تهديد للحي المسيحي

أبو مويس يعود الطالب زيود بعد تعرضه لإصابة خلال اقتحام جيش الاحتلال لخضوري

أبو مويس يعود الطالب زيود بعد تعرضه لإصابة خلال اقتحام جيش الاحتلال لخضوري

النضال الشعبي: قرارات مجلس حقوق الإنسان خطوة مهمة للإقرار بحقوق شعبنا

النضال الشعبي: قرارات مجلس حقوق الإنسان خطوة مهمة للإقرار بحقوق شعبنا

النخالة: المقاومة هي الخيار التي يلتف حوله الأحرار والشجعان من أبناء الشعب الفلسطيني

النخالة: المقاومة هي الخيار التي يلتف حوله الأحرار والشجعان من أبناء الشعب الفلسطيني

راصد جوي فلسطيني يتحدث عن كتلة هوائية حارة خلال الأيام المقبلة

راصد جوي فلسطيني يتحدث عن كتلة هوائية حارة خلال الأيام المقبلة

رام الله: قوات الاحتلال تقتحم قريتي الجانية وترمسعيا

رام الله: قوات الاحتلال تقتحم قريتي الجانية وترمسعيا

مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل

مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل

منوعات

لهذا السبب.. هاني شاكر يحيل منتج شهير للتحقيق ويوقف تعامل &#34;الموسيقيين&#34; معه

لهذا السبب.. هاني شاكر يحيل منتج شهير للتحقيق ويوقف تعامل "الموسيقيين" معه

شاهد: غادة عبدالرازق تظهر للمرة الأولى بالحجاب

شاهد: غادة عبدالرازق تظهر للمرة الأولى بالحجاب

شاهد: أمير كرارة يكشف عن رأيه الجريئ بمقالب رامز جلال

شاهد: أمير كرارة يكشف عن رأيه الجريئ بمقالب رامز جلال

شاهد: فيفي عبده تكشف عن تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة

شاهد: فيفي عبده تكشف عن تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة

شاهد: ماجد المهندس يهدي شام الذهبي مفاجأة ضخمة

شاهد: ماجد المهندس يهدي شام الذهبي مفاجأة ضخمة

شاهد كيف احتفلت الدكتورة خلود بعيد زواجها السادس

شاهد كيف احتفلت الدكتورة خلود بعيد زواجها السادس

بسبب مشاهده المخلة بالآداب.. هل سيتم توقيف مسلسل دنيا تانية؟

بسبب مشاهده المخلة بالآداب.. هل سيتم توقيف مسلسل دنيا تانية؟

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل بعد تصريحها الأخير عن الزواج

شاهد: دينا الشربيني تثير الجدل بعد تصريحها الأخير عن الزواج

شاهد: بلقيس فتحي تظهر للمرة الأولى بدون مكياج أو فلتر

شاهد: بلقيس فتحي تظهر للمرة الأولى بدون مكياج أو فلتر

شاهد كيف ظهرت ملك أحمد زاهر أمام الكعبة بدون مكياج

شاهد كيف ظهرت ملك أحمد زاهر أمام الكعبة بدون مكياج

عربي

الجمعية الفلكية الأردنية تحسم الجدل المتعلق برؤية هلال شهر رمضان

الجمعية الفلكية الأردنية تحسم الجدل المتعلق برؤية هلال شهر رمضان

اليمن.. دخول الهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة حيز التنفيذ

اليمن.. دخول الهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة حيز التنفيذ

البرهان يهدد بطرد المبعوث الأممي من السودان

البرهان يهدد بطرد المبعوث الأممي من السودان

صحيفة: رئيس الوزراء الكويتي سيطلب إعفاءه من منصبه

صحيفة: رئيس الوزراء الكويتي سيطلب إعفاءه من منصبه