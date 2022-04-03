أبو مويس يعود الطالب زيود بعد تعرضه لإصابة خلال اقتحام جيش الاحتلال لخضوري

رام الله - دنيا الوطنزار وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبومويس، الطالب في جامعة فلسطين التقنية "خضوري" عبد الرحمن زيود؛ الذي أصيب بجروح نتيجة اقتحام قوات جيش الاحتلال للجامعة قبل أيام وذلك للإطمئنان على حالته الصحية.ورافق الوزير في الزيارة وكيل الوزارة بصري صالح، والقائم بأعمال رئيس مجلس أمناء "خضوري" سليمان زهيري، ورئيس الجامعة نور الدين أبو الرب، ومنسق أعمال مجلس الأمناء رائد القاروط، وعميد شؤون الطلبة علاء عيسى،وأمين سر حركة فتح في طولكرم إياد الجراد، ومدير دائرة الإعلام في الجامعة جبريل حجه، ومنسق حركة الشبيبة في "خضوري" وسيم أبو شمس.وتمنى الوزير والوفد المرافق له؛ السلامة التامة للطالب زيود وكافة الجرحى.وأكد أبو مويس أن استمرار هجمات واعتداءات الاحتلال ضد جامعة "خضوري" ومؤسسات التعليم العالي عموماً؛ يعتبر مخالفة وتحدياً وضرباً بعرض الحائط لكافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تصون حُرمة المؤسسات التعليميةوتُجرّم انتهاك هذه الحُرمة.ودعا وزير التعليم العالي الى وقفة جادة من المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية للجم هذه الإنتهاكات المتواصلة بحق مؤسسات التعليم العالي، لافتاً الى أن تمادي الاحتلال في جرائمه يأتي نتيجة الصمت الدولي المطبق تجاه هذه الجرائم.