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بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ.. اتهامات بخرق الهدنة الإنسانية في اليمن

بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ.. اتهامات بخرق الهدنة الإنسانية في اليمن
رام الله - دنيا الوطن
تبادل طرفا الصراع في اليمن الاتهامات بخرق التهدئة الإنسانية لوقف جميع العمليات العسكرية وذلك بعد ساعاتٍ قليلة من دخولها حيّز التنفيذ، أمس، السبت، برعاية أممية.

ووفق موقع ( روسيا اليوم)، فإن القوات المشتركة اليمنية اتهمت الحوثيين باختراق الهدنة خلال الساعات الأولى منها بالطيران المسيّر وقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة.

وقالت القوات في الساحل الغربي لليمن إنّ " الحوثيين ارتكبوا أكثر من 40 خرقًا للهدنة في محوري البرح غرب  محافظة تعز وحيس جنوب محافظة الحديدة".

في حين، اتهمت مصادر عسكرية في جماعة الحوثيين طيران الاستطلاع التابع للتحالف العربي بخرق الهدنة من خلال قصف موقع للجماعة بالقذيفة وتحليق مستمر لطيران الاستطلاع في البرح والصوح وعكوان بمحافظة صعدة.

وأشارت إلى "قصف قوى العدوان مواقع الجيش واللجان (قوات حوثية) في الحماد بنجران بقذيفة هوزر و4 قذائف دبابة".

وقد بدأ السبت، سريان الهدنة الإنسانية الأممية بين جماعة الحوثي والقوات المشتركة اليمنية برعاية أممية.

ويُذكر أنّ المبعوث الأممي إلى اليمن "هانس جروندبرج"، قال إن "أطراف الأزمة اليمنية أبدوا رداً إيجابياً على هدنة مدة شهرين، ووقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر الحدود، مشيرًا إلى إمكانية تجديدها بموافقة الأطراف".



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