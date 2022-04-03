توتر الأوضاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب إيران

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الخارجية الأميركية، عن وجود "اختلافات تكتيكية" لا استراتيجية ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن إيران.وبدوره، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، أنه لم يتبق سوى عدد صغير من القضايا العالقة في المحادثات النووية مع إيران للتوصل إلى اتفاق مضيفة أن الكرة في ملعب طهران لحل هذه القضايا.وفي وقت سابق، كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد سافر إلى إسرائيل مطلع هذا الأسبوع. وطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ومسؤولين إسرائيليين آخرين طرح بدائلهم عن الاتفاق النووي مع إيران وفقا لمسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية ومسؤول إسرائيلي تحدثا لموقع "أكسيوس".ومن جهتهم، قال مسؤولون إسرائيليون إن "بينيت أخبر بلينكن أنه يمكن ردع إيران من تخصيب اليورانيوم إلى المستوى العسكري بنسبة 90% إذا أقدمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية على فرض عقوبات على طهران شبيه بتلك التي فرضت على روسيا".كما أبلغ بينيت أيضا بلينكين أن الاتفاق النووي لن يكون سوى حلا وقتيا لبضع سنوات فقط، لكنه في الوقت نفسه، سيمنح إيران مليارات الدولارات يمكن أن تستخدمها في أنشطتها الإقليمية الخبيثة وتسليح وكلائها في المنطقة، بحسب مسؤولين إسرائيليين.