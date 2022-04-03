مسؤول بشرطة الاحتلال: لا يُلاحظ توجه نحو التصعيد بالمجتمع العربي أو مناطق السلطة

نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن مسؤول في شرطة الاحتلال وصفته بـ "الكبير" قوله: إنه لا يلاحظ توجه نحو التصعيد في المجتمع العربي أو في مناطق السلطة الفلسطينية.





وأضاف: "مع ذلك ستقوم الشرطة بتعزيز تواجد قواتها في المناطق الأكثر حساسية".



وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت أربعة شبان في منطقة باب العامود بالقدس، بزعم تنفيذ أعمال شغب وترديد هتافات تحريضية، وإلقاء زجاجات وحجارة وأغراض أخرى على قوات الشرطة.





وانتشرت قوات الاحتلال مساء أمس بكثافة في محيط باب العمود، بالتزامن مع خروج الآلاف من المواطنين بعد أداء صلاة العشاء والتراويح، مشيرة إلى أنها أغلقت الطريق المؤدية إلى باب الساهرة وباب العمود من منطقة وادي الجوز.





وشهدت منطقة باب العامود والبلدة القديمة، أجواء متوترة، بعد أن نصبت قوات الاحتلال سياجًا حديديًا في باب العمود، بذريعة منع المواطنين من التجمع في المكان.

رام الله - دنيا الوطن