"الدفاع الروسية" تكشف خسائر الجيش الأوكراني أمام قواتها



وأضافت: "بعد ظهر يوم 2 أبريل، دمرت القوات المسلحة الروسية بصواريخ عالية الدقة، المركبات المدرعة والذخيرة وخزانات الوقود في مناطق محطتي لوزوفايا وبافلوغراد للسكك الحديدية، تم إرسالها لتعزيز تجمع القوات الأوكرانية في دونباس".



ولفتت إلى أن "القوات المسلحة الروسية أخرجت مطار ميرغورود العسكري في منطقة بولتافا عن العمل ودمرت مروحيات وطائرات أوكرانية مقاتلة، بالإضافة إلى مخازن وقود وأسلحة طيران عثر عليها في مواقف سيارات مموهة".



وتابعت الدفاع الروسية، أنه خلال يوم السبت، ضرب سلاح الجو الروسي 28 منشأة عسكرية في أوكرانيا بينهم: مستودعا أسلحة وذخيرة للصواريخ والمدفعية، و23 منطقة لتخزين المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، حصيلة الخسائر في صفوف الأوكرانيين مع استمرار حربها ضد أوكرانيا لأكثر من شهر ونصف.وقالت الدفاع الروسية، إنها "حيدت بأسلحة عالية الدقة ما يصل إلى 30 نازيا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير 5 آليات مدرعة".