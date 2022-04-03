بريطانيا: لندن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا تشمل "صواريخ مضادة"

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (تايمز) البريطانية، عن قرار لندن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا تشمل صواريخ مضادة للسفن، من أجل "الدفاع عن مدينة أوديسا".وقالت الصحيفة: "الأوكرانيون طلبوا المساعدة عبر إمدادهم بأسلحة فتاكة من أجل منطقة البحر الأسود، لدينا قائمة بما يحتاجونه، ونحاول قدر الإمكان تقديمها إليهم".ولفتت إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "خلافا لزملائه في ألمانيا وفرنسا، الذين يمتنعون عن إرسال مساعدة عسكرية قبل بدء القتال في أوديسا، قال إن زيلينسكي سيحصل على كل ما يطلبه إذا كانت تملكه بريطانيا".وأضافت الصحيفة أن لندن تعتزم إرسال صواريخ مضادة للسفن تستخدمها البحرية الملكية البريطانية، وهي مزودة بأجهزة استشعار يمكنها استهداف السفن المتمركزة قبالة سواحل أوكرانيا.