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ارتفاع جديد.. تعرف إلى تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الأربعاء

ارتفاع جديد.. تعرف إلى تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الأربعاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وحارا نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية وارتفاع على نسبة الرطوبة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا ومعتدلا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وجافا وحارا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً وحارا الى شديد الحرارة وجافاً ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يستمر الجو غائماً جزئياً الى صاف وحارا الى شديد الحرارة وجافاً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 24-15 28-19 31-20 بيت لحم 24-15 28-19 31-20
رام الله والبيرة 23-14 27-18 30-19 طولكرم 26-17 29-20 33-21
نابلس 25-15 29-19 32-20 قلقيلية 26-17 29-20 33-21
جنين 27-15 31-19 34-20 سلفيت 24-15 28-19 31-20
طوباس 28-15 32-19 35-20 روابي 25-15 29-19 32-20
الخليل 23-14 27-18 30-19 غزه 25-18 28-21 32-22
أريحا 31-18 35-22 38-23 خانيونس 25-18 28-21 32-22
الأغوار الشمالية 29-16 33-20 36-21 رفح 26-17 29-20 33-21

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