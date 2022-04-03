الحلو يكشف لـ"دنيا الوطن" أسباب ارتفاع سعر الدجاج بغزة.. هذه الجهة المسؤولة



وقال الحلو في حديث خاص لـ"دنيا الوطن": "لن نتحمل مسؤولية إرتفاع أسعار الدواجن في الأسواق ولا المزارعين على الإطلاق".



وأضاف: "تقع المسئولية الكاملة على بعض تجار الأعلاف وأصحاب الفقاسات وكبار موزعي الدواجن باحتكار انتاج الصوص اللاحم الذي تم انتاجه لتغطية حاجة الأسواق من سلعة الدواجن في شهر رمضان المبارك".



وتابع: "تم الاستيلاء على الصوص اللاحم ووضعه في مزارعهم الخاصة وحرمان المزارعين الصغار والمتوسطين من عملية إنتاج الدجاج".



وطالب الحلو، الجهات الحكومية في قطاع غزة، بمراقبة كافة حلقات الإنتاج في قطاع الدواجن وملاحقة المحتكرين للسلعة والأسعار في إطار القانون حسب الأصول.



خاص دنيا الوطنكشف مروان الحلو، رئيس نقابة مربي الدواجن في قطاع غزة، الأسباب التي أدت الى ارتفاع أسعار الدواجن في القطاع، والجهة التي تتحمل المسؤولة حول ذلك.