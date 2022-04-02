شؤون فلسطينية

النخالة: المقاومة هي الخيار التي يلتف حوله الأحرار والشجعان من أبناء الشعب الفلسطيني

النخالة: المقاومة هي الخيار التي يلتف حوله الأحرار والشجعان من أبناء الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أكد زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي، أن المجاهدين يسجلون أروع نماذج التضحية والبطولة في الضفة الغربية.

وقال النخالة في تصريح مقتضب، مساء اليوم السبت: "عهداً ووعداً أن نكمل الطريق حتى القدس وحتى التحرير"، مشيراً إلى أن ابناء الشعب الفلسطيني، يؤكدون وهم يودعون الشهداء الثلاثة في جنين، أن العدو الى زوال، وأن المقاومة هي الخيار الذي يلتف حوله الاحرار والشجعان من أبناء الشعب الفلسطيني.

وتابع النخالة بقوله: "في شهرِ رمضان المبارك الذي كتب فيه علينا الصيام.. كما كتب علينا القتال.. جمع الشهداء الليلة الماضية بين آيتين.. آية القتال وآية الصيام".

وفي السياق ذاته، أكد الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي، أنه في ظلال الذكرى العشرين لمعركة مخيم جنين الكبرى، ستبقى المعركة شاهداً على بطولات الشعب الفلسطيني ومقاتليه.

واوضح أن الهمة المباركة التي تسكن كل الضفة الغربية الباسلة من شمالها إلى جنوبها، يبدع المجاهدين ويسجلون أروع نماذج التضحية وأروع نماذج البطولة.

وقال: "بالأمس القريب كان ضياء وكان أبناء النقب وأُم الفحم واليوم سيف وخليل وصائب فالآتي أعظم طالما لدينا أمثال هؤلاء الفرسان، الذين يحولون بإرادتهم ودمائهم أيامنا الحزينة إلى أيام عز وانتصار".
وأضاف النخالة: "فلنحفظ وصايا الشهداء ونكمل مسيرتهم، وبكل ما نملك من ايمان مطلق بان نصر الله قادم لا محالة بإذن الله".

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