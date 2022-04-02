مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل



وأوضح العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن الطفلة تعرضت لحادث دهس من قبل حافلة أثناء عبورها الطريق في بلدة الريحية، الأمر الذي تسبب بإصابتها بجروح بالغة الخطورة نقلت عل إثرها إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.





رام الله - دنيا الوطنلقيت اليوم طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام مصرعها نتيجة تعرضها لحادث دهس في بلدة الريحية جنوب الخليل.