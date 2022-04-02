اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في "باب العامود" بالقدس

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "باب العامود" وسط القدس المحتلة، مساء اليوم السبت.وشهدت منطقة باب العامود انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال، وسادت حالة من التوتر عقب نصبها سياجا حديديا على جانبي الباب.وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من المنطقة واقتادته إلى أحد مقراتها للتحقيق.وتنفذ قوات الإحتلال حملة قمع في باب العامود، بشكل يومي، بهدف إفراغ المنطقة من الفلسطينيين.وبالتوازي مع ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال حي عين اللوزة ببلدة سلوان، وأطلقت القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية باتجاه الشبان.وأدى قرابة 50 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الأول من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك.وحضر المصلون من كافة أنحاء الضفة الغربية والقدس وأراضي الـ48، رغم قيود الاحتلال المفروضة على دخول المصلين لباحات الأقصى.وأمس دعت حركة حماس أبناء شعبنا في القدس وعموم الضفة والداخل المحتل إلى شدّ الرحال والنفير صغاراً وكباراً نحو المسجد الأقصى، وعمارته بالذكر والصلاة والرباط فيه.وشددت حماس على أن "مسجدنا الأقصى سيظل منطقة حرام على الاحتلال وجيشه ومستوطنيه، وحذرته من مغبّة إطلاق العنان لقطعان مستوطنيه، لما في ذلك من استفزاز كبير سيعود على المحتل ومستوطنيه بالوبال، فشعبنا الذي رفع سيف القدس في وجه المحتل لم يغمده بعد ولن يغمده".