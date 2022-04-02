سرايا القدس: اغتيال الشبان الثلاثة بجنين استمراراً لعدوان الاحتلال والرد سيكون بحجم الجريمة

رام الله - دنيا الوطنأكد سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، أن جريمة اغتيال ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال، صباح اليوم السبت، في مدينة جنين، هي استمرار لعدوان الاحتلال، وأن الرد سيكون بحجم الجريمة.وقالت السرايا خلال مسير عسكري نظمته اليوم السبت: "يسرج مجاهدونا بدمهم قناديل النصر والشهادة غير آبهين بجيش الاحتلال وترسانته العسكرية"، مضيفة: "وُجِدنا على أرض فلسطين لِنُبقي جذوة الصراع مشتعلة مع الكيان الصهيوني".وتابعت بقولها: "سنقدم القادة قبل الجند شهداءً في سبيل دحر الاحتلال وتحرير أرضنا ومقدساتنا"، مؤكدة في الوقت ذاته أن دماء شهدائنا الثلاثة الذين ارتقوا في جنين، أكدت الارتباط التاريخي في جنين بين المعركة اليوم وبين الملحمة الجهادية قبل 20 عاماً.