تفاصيل الاتصال الهاتفي بين هنية والنخالة



وقدم هنية، للنخالة وللمجاهدين في سرايا القدس وللعوائل، التعازي بالشهداء الذين ارتقوا اليوم، معتبرًا أن شعبنا الفلسطيني يحكم صياغة الواقع ويصوب الأمور باتجاهاتها الصحيحة، ويعيد أصل الرواية بأنه شعب تحت الاحتلال من حقه المقاومة، وأن هذا الاحتلال يجب أن يزول، فهذه الأرض أرض فلسطينية، والقدس للفلسطنييين، فيما من يطبعون ويعقدون الاجتماعات على أرض فلسطين ليس من يقررون مصيرها.



ووجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، التحية والتهنئة للأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدًا أنهم على رأس أولويات المقاومة حتى تحريرهم بإذن الله.



وأكد هنية والنخالة، استمرار وتعزيز التنسيق في السياسة والميدان، ومع كل فصائل شعبنا من أجل التصدي لقوات الاحتلال، والدفاع عن شعبنا وحقوقه.



رام الله - دنيا الوطنهاتف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، عصر اليوم السبت، زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي، مقدماً له ولحركة الجهاد التهنئة بشهر رمضان المبارك، مستحضرا المعاني السامية لهذا الشهر الفضيل، وكونه شهر الجهاد والاستشهاد والفتوحات والانتصارات العظيمة.ووجه التحية لأبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده، وخاصة في جنين التي ارتقى منها الشهداء صباح هذا اليوم في مواجهة مفتوحة مع المحتلين، وقد أوقعوا في العدو الجراح الغائرة، بحسب ما جاء على اذاعة (صوت الأقصى).