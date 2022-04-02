بينت: أحبطنا قنبلة موقوتة الليلة الماضية ونفترض أن هناك العديد من المحاولات

رام الله - دنيا الوطنقال نفتالي بينت، رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي: "لقد أحبطنا قنبلة موقوتة الليلة، ونفترض أنه سيتكون هناك العديد من المحاولات، التي نعمل خلال هذه الساعات على منعها أيضا"، بحسب ما أعلنت القناة 12 الإسرائيلية.جاء ذلك في تصريح لبينت، عقب انتهاء جلسة مشاورات اجراها، مساء اليوم السبت، مع رئيس الشاباك رونين بار، في مقر جهاز الشاباك في تل أبيب.وأضاف بينت: "نشهد أوج جهد مشترك، تبذله الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لوضع حد لسلسلة العمليات الأخيرة واستعادة الأمن للمستوطنين، إن الهدف هو وقف المنفذين أينما وُجدوا، ومن المفضل أن يتم ذلك في مراحل تخطيط العملية، وإذا تعذر القيام بذلك فخلال مراحل التنفيذ أو في الميدان نفسه، سنجتاز هذه الفترة الصعبة، ولدينا خير الأجهزة الأمنية في العالم".وشهدت مدينة جنين، منذ الساعات الاولى من صباح اليوم السبت، حالة من التوتر الشديد، بعد استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص قوة خاصة اسرائيلية، بعدما كانوا يستقلون مركبة.