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اليمن.. دخول الهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة حيز التنفيذ

اليمن.. دخول الهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة حيز التنفيذ
رام الله - دنيا الوطن
دخلت منذ قليل الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في اليمن حيز التنفيذ، حيث ستستمر لمدة شهرين.

ويوم أمس السبت، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيان "استجابة أطراف النزاع بشكل إيجابي لمقترح الأمم المتحدة، بشأن هدنة لمدة شهرين، تدخل حيز التنفيذ يوم 2 أبريل الساعة 19:00"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وبموجب هذه الهدنة "تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية برا وجوا وبحرا"، وفق ما جاء في بيان لمكتب غروندبرغ. 

وتتضمن بنود اتفاق الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع.

كما تشمل البنود أيضا عقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن. 

ورحب غروندبرغ بـ"ردود الفعل الإيجابية من جميع الأطراف على الهدنة"، كما شدد على أهمية البناء على هذا الاتفاق لاستعادة بعض الثقة بين الأطراف المتحاربة ولاستئناف عملية سياسية تهدف إلى إنهاء النزاع.

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