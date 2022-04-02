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شؤون فلسطينية

تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لشهر من التصعيد

تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لشهر من التصعيد
رام الله - دنيا الوطن
صدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي، بالاستعداد لشهر من التصعيد على خلفية التوتر الذي تعيشه مدن الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. 

وجاءت التعليمات من خلال وزير الجيش الإسرائيليّ، بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، كما أوعزا بتكثيف العمل الاستخباراتي، إزاء سورية، وسيناء، والفلسطينيين في لبنان. 

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلي العامة (كان 11)، الليلة الماضية، والتي أوضحت أن القوات على الأرض ستبقى في انتشار متزايد خلال هذه الفترة"، وذلك خشية من عمليات محتملة. 

وكثّفت أجهزة الأمن الإسرائيلية، حملات اعتقالها، في الضفة الغربية، وفي مناطق 48، زاعمةً أنها أحبطت عدة عمليات في الأيام الأخيرة، كانت على وشك أن تُنفَّذ.

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