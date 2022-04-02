شؤون فلسطينية

أمين عام الأمم المتحدة ووزير خارجية الأردن يبحثان جهود دعم (أونروا)

أمين عام الأمم المتحدة ووزير خارجية الأردن يبحثان جهود دعم (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
بحث نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجهود المبذولة لتوفير الدعم المالي والسياسي اللازم لوكالة (أونروا).

واتفق الصفدي وغوتيريش، خلال لقائهما بحضور المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، على ضرورة التحرك بشكلٍ فاعلٍ ومشترك لضمان توفير الدعم المالي الذي تحتاجه الوكالة التي تعاني من أزمةٍ ماليةٍ تعيق قدرتها على تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.

وشدّد الصفدي خلال الاجتماع على الدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة في دعم اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً استمرار عمل المملكة مع الشركاء الدوليين والإقليميين لحشد الدعم السياسي والمالي لوكالة الأونروا لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين وفقاً لتكليفها الأممي.

وأكد أنه لا يمكن الاستغناء عن الوكالة التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي إلى حين حل قضية اللاجئين في سياق حلٍ شاملٍ للصراع على أساس حل الدولتين، وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.

من جانبه، أكّد غوتيريش أهمية استمرار دعم الوكالة ومركزية دورها في توفير العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين.

وفي سياق آخر، بحث الصفدي، مع رئيس الدورة العادية (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد عدة قضايا إقليمية ودولية، وجهود حل الأزمات في المنطقة، وتقدمت التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية مباحثات الصفدي وشاهد.

وأكد الصفدي أهمية تكثيف الجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وشدّد على أن لا بديل لحل الدولتين الذي يُجسد قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 تعيش بأمنٍ وسلامٍ إلى جانب إسرائيل سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل.

 كما شدّد على ضرورة احترام الوضع القائم القانوني والتاريخي في القدس ومقدساتها، وعدم التضييق على المصلين، ووقف كل الإجراءات الاستفزازية في المقدسات، خاصة خلال شهر رمضان المُبارك.

أخبار ذات صلة

داخلية غزة تنشر تنويهًا هامًا بخصوص سفر المعتمرين

داخلية غزة تنشر تنويهًا هامًا بخصوص سفر المعتمرين

الاحتلال يعتقل شابًا من منطقة باب العامود في القدس

الاحتلال يعتقل شابًا من منطقة باب العامود في القدس

مركز فلسطين: 470 حالة اعتقال خلال آذار بينهم 7 سيدات و64 طفلاً

مركز فلسطين: 470 حالة اعتقال خلال آذار بينهم 7 سيدات و64 طفلاً

معايعة: دير القديس هيلاريون الاثري في غزة معلم مهم

معايعة: دير القديس هيلاريون الاثري في غزة معلم مهم

وفاة والدة الأسير فتحي رجا الخطيب المحكوم بـ 29 مؤبدًا

وفاة والدة الأسير فتحي رجا الخطيب المحكوم بـ 29 مؤبدًا

الاحتلال يعتقل شابًا بعد محاصرة منزله شمال طولكرم

الاحتلال يعتقل شابًا بعد محاصرة منزله شمال طولكرم

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع أسعار الخضار واللحوم بأسواق غزة في أول أيام شهر رمضان

طالع أسعار الخضار واللحوم بأسواق غزة في أول أيام شهر رمضان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابًا من منطقة باب العامود في القدس

الاحتلال يعتقل شابًا من منطقة باب العامود في القدس

معايعة: دير القديس هيلاريون الاثري في غزة معلم مهم

معايعة: دير القديس هيلاريون الاثري في غزة معلم مهم

وفاة والدة الأسير فتحي رجا الخطيب المحكوم بـ 29 مؤبدًا

وفاة والدة الأسير فتحي رجا الخطيب المحكوم بـ 29 مؤبدًا

الاحتلال يعتقل شابًا بعد محاصرة منزله شمال طولكرم

الاحتلال يعتقل شابًا بعد محاصرة منزله شمال طولكرم

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان يصدر تقريره الأسبوعي حول الاستيطان

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان يصدر تقريره الأسبوعي حول الاستيطان

مجلس بلدية رام الله يقرر إلغاء فعالية إنارة فانوس رمضان

مجلس بلدية رام الله يقرر إلغاء فعالية إنارة فانوس رمضان

&#34;الخارجية&#34; تطالب الإدارة الأميركية بالتدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي

"الخارجية" تطالب الإدارة الأميركية بالتدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي

منوعات

شاهد كيف ظهرت ملك أحمد زاهر أمام الكعبة بدون مكياج

شاهد كيف ظهرت ملك أحمد زاهر أمام الكعبة بدون مكياج

ويل سميث يقدم استقالته بشكل رسمي من الأكاديمية

ويل سميث يقدم استقالته بشكل رسمي من الأكاديمية

أحلام الشامسي تقدم مفاجأة لجمهورها بمناسبة شهر رمضان

أحلام الشامسي تقدم مفاجأة لجمهورها بمناسبة شهر رمضان

ما حقيقة اعتزال سمية الخشاب وإرتدائها للحجاب؟

ما حقيقة اعتزال سمية الخشاب وإرتدائها للحجاب؟

شاهد: الجمهور يهاجم شيرين عبدالوهاب بسبب آخر تغريدة لها

شاهد: الجمهور يهاجم شيرين عبدالوهاب بسبب آخر تغريدة لها

شاهد كيف هنأت نبيلة عبيد جمهورها بمناسبة حلول شهر رمضان

شاهد كيف هنأت نبيلة عبيد جمهورها بمناسبة حلول شهر رمضان

ما آخر التطورات الصحية لسمير صبري؟

ما آخر التطورات الصحية لسمير صبري؟

شاهد: أحمد العوضي يحسم الجدل حول مشاركة زوجته ياسمين في السباق الرمضاني

شاهد: أحمد العوضي يحسم الجدل حول مشاركة زوجته ياسمين في السباق الرمضاني

شاهد: مي عمر تلفت الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: مي عمر تلفت الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد كيف روَّج تركي آل الشيخ لبرنامج رامز جلال

شاهد كيف روَّج تركي آل الشيخ لبرنامج رامز جلال

عربي

البرهان يهدد بطرد المبعوث الأممي من السودان

البرهان يهدد بطرد المبعوث الأممي من السودان

صحيفة: رئيس الوزراء الكويتي سيطلب إعفاءه من منصبه

صحيفة: رئيس الوزراء الكويتي سيطلب إعفاءه من منصبه

مصر تصدر بيانا بخصوص هدنة اليمن الرمضانية

مصر تصدر بيانا بخصوص هدنة اليمن الرمضانية

تونس: وحدة مكافحة الإرهاب تستدعي زعيم حزب النهضة المعارض &#34;الغنوشي&#34;

تونس: وحدة مكافحة الإرهاب تستدعي زعيم حزب النهضة المعارض "الغنوشي"