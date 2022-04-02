البرهان يهدد بطرد المبعوث الأممي من السودان

رام الله - دنيا الوطنهدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان رئيس البعثة الدولية (يونيتامس)، بالطرد من البلاد في حال التمادي بالتدخل في الشأن السوداني.ووفق وكالة السودان للأنباء ففي كلمة خلال تخريج دفعات جديدة من الكلية الحربية، دعا البرهان، الممثل الأممي فولكر بيرتس، بأن "يكف عن التمادي في تجاوز تفويض البعثة الأممية والتدخل السافر في الشأن السوداني"، قائلا إن ذلك "سيؤدي إلى طرده من البلاد".وقالت الوكالة: إن البرهان دعا "الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتسهيل الحوار بين السودانيين وتجنب تجاوز تفويضهم والتدخل في شئون البلاد".وكان بيرتس قال في خطاب أمام مجلس الأمن الدولي قبل أيام، إن السودان يتجه نحو "انهيار اقتصادي وأمني ومعاناة إنسانية كبيرة" ما لم تستأنف الفترة الانتقالية بقيادة المدنيين الذين أطاحهم البرهان في انقلاب عسكري العام الماضي.ونقلت وكالة (فرانس برس) عن المبعوث الأممي أنه حذّر "من ارتفاع منسوب الجريمة والفوضى، وقتل المتظاهرين المناهضين للانقلاب، والعنف ضد المرأة "من جانب أفراد قوات الأمن"، وتصعيد استهداف النشطاء.