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صحيفة: رئيس الوزراء الكويتي سيطلب إعفاءه من منصبه

صحيفة: رئيس الوزراء الكويتي سيطلب إعفاءه من منصبه
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (القبس) الكويتية عن مصدر حكومي قوله إن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد سيطلب إعفاءه من المنصب، بتقديم استقالته إلى أمير البلاد.

وأفاد المصدر بتوجه لتكليف رئيس وزراء جديد لقيادة الحكومة الكويتية في المرحلة القادمة.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع عدد النواب الذين أعلنوا تأييدهم التصويت، مع عدم التعاون مع رئيس الوزراء، وكان آخرهم نواب كتلة حدس.

وأكد المصدر على أن الحكومة لن تدخل جلسة يوم الأربعاء المقبل 6 نيسان/ أبريل، للتصويت على طلب طرح، حيث أن رئيسها الشيخ صباح الخالد سيتقدم باستقالته خلال الأيام القادمة.

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