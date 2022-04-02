شؤون فلسطينية

وفاة والدة الأسير فتحي رجا الخطيب المحكوم بـ 29 مؤبدًا

وفاة والدة الأسير فتحي رجا الخطيب المحكوم بـ 29 مؤبدًا
رام الله - دنيا الوطن
توفيت اليوم السبت، والدة الأسير الشيخ فتحي رجا الخطيب من قفين قرب طولكرم، والمحكوم بالمؤبد 29 مرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وانتقلت الحاجة عائشة الخطيب (91 عاما) والدة الأسير الشيخ فتحي، إلى الرفيق الأعلى، قبل أن تعانق ابنها المعتقل منذ عام 2002.

وتعرض الأسير الخطيب عدة مرات للاعتقال قبل عام 2002، كما واجه المطاردة، ولاحقا التحقيق الذي استمر لمدة طويلة، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد 29 مرة.

ويعتبر الأسير القسامي الخطيب أب لـ14 ابن وابنة، وخلال سنوات اعتقاله تزوج غالبية أبنائه وبناته، وهو جد لـ26 حفيدًا، كما تخرج 6 من أبنائه من الجامعة، دون أن يحظى بمشاركتهم أفراحهم.

وفقدَ خلال سنوات أسره أحد أشقائه، وحرمه الاحتلال من وداعه، واليوم ترحل أمه دون أن يتمكن من وداعها أيضا.

أخبار ذات صلة

داخلية غزة تنشر تنويهًا هامًا بخصوص سفر المعتمرين

داخلية غزة تنشر تنويهًا هامًا بخصوص سفر المعتمرين

أمين عام الأمم المتحدة ووزير خارجية الأردن يبحثان جهود دعم (أونروا)

أمين عام الأمم المتحدة ووزير خارجية الأردن يبحثان جهود دعم (أونروا)

الاحتلال يعتقل شابًا من منطقة باب العامود في القدس

الاحتلال يعتقل شابًا من منطقة باب العامود في القدس

مركز فلسطين: 470 حالة اعتقال خلال آذار بينهم 7 سيدات و64 طفلاً

مركز فلسطين: 470 حالة اعتقال خلال آذار بينهم 7 سيدات و64 طفلاً

معايعة: دير القديس هيلاريون الاثري في غزة معلم مهم

معايعة: دير القديس هيلاريون الاثري في غزة معلم مهم

الاحتلال يعتقل شابًا بعد محاصرة منزله شمال طولكرم

الاحتلال يعتقل شابًا بعد محاصرة منزله شمال طولكرم

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع أسعار الخضار واللحوم بأسواق غزة في أول أيام شهر رمضان

طالع أسعار الخضار واللحوم بأسواق غزة في أول أيام شهر رمضان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابًا من منطقة باب العامود في القدس

الاحتلال يعتقل شابًا من منطقة باب العامود في القدس

معايعة: دير القديس هيلاريون الاثري في غزة معلم مهم

معايعة: دير القديس هيلاريون الاثري في غزة معلم مهم

وفاة والدة الأسير فتحي رجا الخطيب المحكوم بـ 29 مؤبدًا

وفاة والدة الأسير فتحي رجا الخطيب المحكوم بـ 29 مؤبدًا

الاحتلال يعتقل شابًا بعد محاصرة منزله شمال طولكرم

الاحتلال يعتقل شابًا بعد محاصرة منزله شمال طولكرم

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان يصدر تقريره الأسبوعي حول الاستيطان

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان يصدر تقريره الأسبوعي حول الاستيطان

مجلس بلدية رام الله يقرر إلغاء فعالية إنارة فانوس رمضان

مجلس بلدية رام الله يقرر إلغاء فعالية إنارة فانوس رمضان

&#34;الخارجية&#34; تطالب الإدارة الأميركية بالتدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي

"الخارجية" تطالب الإدارة الأميركية بالتدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي

منوعات

شاهد كيف ظهرت ملك أحمد زاهر أمام الكعبة بدون مكياج

شاهد كيف ظهرت ملك أحمد زاهر أمام الكعبة بدون مكياج

ويل سميث يقدم استقالته بشكل رسمي من الأكاديمية

ويل سميث يقدم استقالته بشكل رسمي من الأكاديمية

أحلام الشامسي تقدم مفاجأة لجمهورها بمناسبة شهر رمضان

أحلام الشامسي تقدم مفاجأة لجمهورها بمناسبة شهر رمضان

ما حقيقة اعتزال سمية الخشاب وإرتدائها للحجاب؟

ما حقيقة اعتزال سمية الخشاب وإرتدائها للحجاب؟

شاهد: الجمهور يهاجم شيرين عبدالوهاب بسبب آخر تغريدة لها

شاهد: الجمهور يهاجم شيرين عبدالوهاب بسبب آخر تغريدة لها

شاهد كيف هنأت نبيلة عبيد جمهورها بمناسبة حلول شهر رمضان

شاهد كيف هنأت نبيلة عبيد جمهورها بمناسبة حلول شهر رمضان

ما آخر التطورات الصحية لسمير صبري؟

ما آخر التطورات الصحية لسمير صبري؟

شاهد: أحمد العوضي يحسم الجدل حول مشاركة زوجته ياسمين في السباق الرمضاني

شاهد: أحمد العوضي يحسم الجدل حول مشاركة زوجته ياسمين في السباق الرمضاني

شاهد: مي عمر تلفت الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: مي عمر تلفت الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد كيف روَّج تركي آل الشيخ لبرنامج رامز جلال

شاهد كيف روَّج تركي آل الشيخ لبرنامج رامز جلال

عربي

البرهان يهدد بطرد المبعوث الأممي من السودان

البرهان يهدد بطرد المبعوث الأممي من السودان

صحيفة: رئيس الوزراء الكويتي سيطلب إعفاءه من منصبه

صحيفة: رئيس الوزراء الكويتي سيطلب إعفاءه من منصبه

مصر تصدر بيانا بخصوص هدنة اليمن الرمضانية

مصر تصدر بيانا بخصوص هدنة اليمن الرمضانية

تونس: وحدة مكافحة الإرهاب تستدعي زعيم حزب النهضة المعارض &#34;الغنوشي&#34;

تونس: وحدة مكافحة الإرهاب تستدعي زعيم حزب النهضة المعارض "الغنوشي"