وفاة والدة الأسير فتحي رجا الخطيب المحكوم بـ 29 مؤبدًا

رام الله - دنيا الوطنتوفيت اليوم السبت، والدة الأسير الشيخ فتحي رجا الخطيب من قفين قرب طولكرم، والمحكوم بالمؤبد 29 مرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.وانتقلت الحاجة عائشة الخطيب (91 عاما) والدة الأسير الشيخ فتحي، إلى الرفيق الأعلى، قبل أن تعانق ابنها المعتقل منذ عام 2002.وتعرض الأسير الخطيب عدة مرات للاعتقال قبل عام 2002، كما واجه المطاردة، ولاحقا التحقيق الذي استمر لمدة طويلة، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد 29 مرة.ويعتبر الأسير القسامي الخطيب أب لـ14 ابن وابنة، وخلال سنوات اعتقاله تزوج غالبية أبنائه وبناته، وهو جد لـ26 حفيدًا، كما تخرج 6 من أبنائه من الجامعة، دون أن يحظى بمشاركتهم أفراحهم.وفقدَ خلال سنوات أسره أحد أشقائه، وحرمه الاحتلال من وداعه، واليوم ترحل أمه دون أن يتمكن من وداعها أيضا.