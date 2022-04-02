الاحتلال يعتقل شابًا بعد محاصرة منزله شمال طولكرم

رام الله - دنيا الوطنحاصرت قوات خاصة من جيش الاحتلال، صباح اليوم السبت، منزلاً في ضاحية شويكة شمال طولكرم.وقالت مصادر محلية، إن قوات خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت الشاب يوسف مهنا بعد أن حاصرت منزله في شويكة.وأظهرت مقاطع مصورة من المنطقة قوات من جيش الاحتلال، وهي تقتحم المنطقة تزامناً مع حصار المنزل.ويأتي حصار المنزل، بعد ساعات من استشهاد ثلاثة مقاومين في كمين لقوات خاصة من جيش الاحتلال قرب مفرق عرابة جنوب جنين.وصباح اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً بعد إصابته بالرصاص الحي قرب مفرق عرابة.