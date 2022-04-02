قيادي بحماس: ستذهب الأوضاع إلى مزيد من المقاومة والاشتباك مع الاحتلال خلال شهر رمضان

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، أن المقاومة في الضفة الغربية فاجأت الاحتلال الذي بات يعيش حالة من الارتباك لأنه لم يتوقع هذه الحالة من المقاومة.وتوقع بدران أن تذهب الأمور إلى مزيد من المقاومة والاشتباك مع الاحتلال خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن الاحتلال سيتفاجئ في كل مرة من المقاومة التي يبديها الشعب الفلسطيني، وخاصة في الضفة الغربية.ونبه بدران إلى أن أحد أهم عناصر القوة في مدينة جنين، هو وحدة الموقف الوطني لدى فصائل المقاومة كافة، وهذا يجعل الإنجاز أكثراً وضوحاً.