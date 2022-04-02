شؤون فلسطينية

رغم صيام اليوم الأول.. "مرصد فلسطين الفلكي" يُشكك برؤية هلال رمضان بالأمس

رغم صيام اليوم الأول.. "مرصد فلسطين الفلكي" يُشكك برؤية هلال رمضان بالأمس
رام الله - دنيا الوطن
نشر مرصد فلسطين الفلكي، عبر صفحته بموقع (فيسبوك)، صورة، لهلال شهر رمضان، وفق ما ظهر صباح اليوم السبت، أول أيام شهر رمضان المبارك.

وتساءل المرصد الفلكي، في المنشور: "اذا كان الهلال بهذا النُحل والاضاءة الخافتة، وهو بعمر يفوق الـ 20 ساعة فما الذي تمت رؤيته مساء الأمس؟".

وأضاف المرصد: "لم تُنشر صورة واحدة للهلال الذي (ادعوا) أنه شوهد مع أن التصوير من التسلكوبات متاح وبسيط"، متابعًا: "والعجيب أنه في احدى الدول قال المترائي: إنه شاهد الهلال بالعين المجردة ولم يشاهده بالتلسكوب".

وأكد أنه من (البديهيات) أن الهلال عمره يُكبر من الشرق للغرب، في دولة المغرب تم تحري الهلال من اكثر من 200 موقع ولم تتم رؤيته ، فما الذي شوهد شرقًا".

وختم مرصد فلسطين الفلكي، منشوره، قائلًا: "للاسف استمرار مخالفة العلم والمنطق والرؤية الشرعية (الصحيحة)، والله المستعان".

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