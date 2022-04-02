شؤون فلسطينية

"الخارجية" تطالب الإدارة الأميركية بالتدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي

"الخارجية" تطالب الإدارة الأميركية بالتدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، كما طالبت الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف مسلسل التصعيد الإسرائيلي المتعمد.

وأدانت الخارجية في بيان صحفي، جريمة اعدام الاحتلال الإسرائيلي، الشهداء الثلاثة: صائب عباهرة، وخليل طوالبة، وسيف أبو لبدة، فجر اليوم السبت، الأول من شهر رمضان الفضيل في جنين وخطف جثامينهم.

وقالت إن هذه الجريمة الجديدة جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي، ودعوة صريحة لتفجير ساحة الصراع ولدوامة العنف والفوضى خدمة لمصالح الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية التوسعية، وتخريب متعمد لأية جهود مبذولة لتحقيق التهدئة، خاصة في شهر رمضان المبارك.

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

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