بالتوافق مع مربي الدواجن.. "الاقتصاد" بغزة تعلن سعر كيلو الدجاج

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، توافقها مع مربي الدواجن بشأن سعر كيلو الدجاج في القطاع.وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الفتاح أبو موسى، إنه "تم التوافق مع وزارة الزراعة ومربي الدجاج اللاحم على توحيد سعر الدجاج الحي بـ14 شيكل للكيلو الواحد في جميع محافظات قطاع غزة"، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.وشهد قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار الدواجن الأمر الذي أدى إلى استياء كبير من قبل المواطنين، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي.