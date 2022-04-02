المطران "حنا": الأزمات العالمية لا يبنغي لها صرف انتباه العالم عن الواقع الفلسطيني





وأضاف حنا في تصريح وصل دنيا الوطن، أن العالم منهمك اليوم بتداعيات الأزمة الأوكرانية والتي نتمنى أن تُحل بأسرع ما يمكن وبسبب هذا الانهماك نشعر بأن الكثيرين من أولئك الذين يجب ان يولوا اهتماما بالاوضاع في الاراضي الفلسطينية بأنهم لا يقوموا بما هو مطلوب منهم.



وتابع: "لا نقلل من خطورة وتداعيات الازمة الاوكرانية او اية ازمة اخرى في هذا العالم ولكن تبقى القضية الفلسطينية هي القضية الام والقضية الاساس ومفتاح السلام في منطقتنا وعالمنا".





وأردف: "يجب أن يكون هنالك اهتمام بحل هذه القضية حلا عادلا ينصف الفلسطينيين المنكوبين والمشردين ويعيد الحقوق السليبة لاصحابها ويحقق الثوابت الوطنية التي ينادي ويتمسك بها كل فلسطيني".



وختم بالقول: "لا يجوز أن تؤثر اية أحداث عالمية على مركزية واهمية القضية الفلسطينية حيث هنالك شعب بأسره يعاني من الظلم وهذا الشعب الذي قدم وما زال يقدم التضحيات الجسام يستحق بأن يعيش بحرية في وطنه وان ينال حقوقه ويستعيد حريته".

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم السبت، إن "الأزمات العالمية لا ينبغي لها صرف انتباه العالم عن الواقع الخطير في الأراضي الفلسطينية".