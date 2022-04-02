رئاسة التشريعي تدين بشدَّة اختطاف الاحتلال للنائب المقدسيِّ المبعد أحمد عطون

رام الله - دنيا الوطنأدان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر اختطاف قوات الاحتلال الصهيوني للنائب المقدسي المبعد أحمد عطون صباح أمس الجمعة بعد اقتحام منزله في بيت لحم.وأكد بحر في تصريحٍ صحفيٍ على أن سياسة اختطاف النواب جريمة بحق القانون الدولي، مشددًا على أن هذه السياسة أثبتت فشلها في محاولات الاحتلال المستمرة لتغييب رموز الشرعيةالفلسطينية وكسر إرادتهم.وطالب بحر البرلمانات والمؤسسات الدولية بالخروج عن صمتها إزاء هذه الجرائم الصهيونية المتكررة بحق النواب، وأن تتحمل مسئولياتها بالتحرك الفوري لوقف انتهاك الحصانة البرلمانية، ووضع حد لسياسة اختطاف نواب الشرعية الفلسطينية.وأوضح على أن المطلوب هو إصدار مواقف عملية ضاغطة على الاحتلال لإنهاء هذه الممارسات التعسفية بحق النواب، وأن أي صمت يشكل انحيازا للاحتلال وتشجيعًا له لارتكابالمزيد من الانتهاكات الصارخة للقوانين والمواثيق الدولية.وأكد بحر أن المجلس التشريعي سيواصل تحركه على كل الصعد لوضع الجهات الدولية أمام مسئولياتها، ولفضح هذه الممارسات الإجرامية بحق نواب الشعب الفلسطيني، وملاحقته فيمختلف المحافل الدولية.