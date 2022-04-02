رمزي رباح: مقاومة الاحتلال والاستيطان مستمرة حتى الاستقلال



كما وجّه التحية إلى كل مواقع المقاومة والتصدي للاستيطان والمستوطنين وجنود الاحتلال الذي يقومون بحمايتهم ، في بيتا وبرقة وكفر قدوم و يطا والنبي صالح والقدس المحتلة والأغوار الفلسطينية وغيرها ، ودعا لمواصلة المقاومة حتى دحر

الاحتلال وانتزاع الحرية والاستقلال في دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.



وأكد رباح أن إجراءات الاحتلال وسياسته الفاشية وإقدامه المستمر على إعدام الشباب الفلسطيني لن يثني شعبنا عن مواصلة مقاومة الاحتلال بكل الأشكال المتاحة ولن يخمد جذوة المقاومة.



كما ودعا إلى إنهاء الانقسام المدمر واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة الكفيلة بقيادة نضال شعبنا وتنظيمه والرقي به ، ومن اجل الارتقاء إلى مستوى التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية والتحضير للانتفاضة الشعبية الشاملة على طريق العصيان الوطني ضد الاحتلال.



وتوجّه رباح بنداء إلى الرئيس أبو مازن بإطلاق دعوة للحوار الوطني الشامل لقطع الطريق على أية محاولات لخلق بدائل لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.







رام الله - دنيا الوطنألقى عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح كلمة القوى الوطنية والإسلامية في المهرجان الذي أقيم في قرية بلعين غرب رام الله بمناسبة يوم الأرض.ووجّه رباح التحية في كلمته للمقاومة الشعبية ولأهالي بلدة بلعين على صمودهم ومقاومتهم البطلة للجدار والاستيطان والذي دفعت في سبيله ثمنا غاليا من دماء الشهداء الذين سقطوا على أرض القرية ودماء الجرحى ومن الاعتقالات التي طالت المئات من أهالي البلدة والمتضامنين الأجانب وسطّرت أعظم الملاحم وهي تقاوم وما زالت.