إعلام إسرائيلي: قائد السرية بوحدة اليمام المصاب بجروح خطيرة قاد سابقاً "أخطر العمليات"

قالت مصادر إسرائيلية، إن مقاتل وحدة "يمام" الخاصة الذي أصيب الليلة يجروح خطيرة في اشتباكات جنين مع ثلاثة آخرين هو المقدم "س"، قائد سرية في اليمام، وحاصل على عدد من الأوسمة والجوائز.



ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، فإن الضابط "س" قائد السرية في وحدة اليمام الخاصة الذي أصيب الليلة بجروح خطيرة، خلال اشتباكات مع خلية جنين، قاد سابقاً أخطر العمليات.



وأضافت بأنه قاد عمليات كاغتيال منفذ عملية (بركان)، والخلية التي نفذت العمليات في (جفعات آساف) ومفترق (عوفرا)، واعتقل منفذي عملية مقتل الجندي رون كوكيا، واعتقل عدد من الأسرى الذين فروا من سجن (جلبوع)، وغيرها.



وذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي كشف النقاب عن إصابة أربعة من جنوده بينهم إصابة خطيرة وأخرى متوسطة في اشتباكات جنين.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اغتالت ثلاثة شبان فلسطينيين قرب بلدة عرابة جنوب جنين، بعدما أطلقت وابل من الرصاص تجاه سيارتهم.



رام الله - دنيا الوطن