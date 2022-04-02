"مركز العودة" يبسط علم فلسطين بطول 100 متر على تلال "الجبل الأسود" في بلفاست

رام الله - دنيا الوطنشارك مركز العودة مع Gael Force Art في بسط العلم الفلسطيني على "الجبل الأسود" الشهير الذي يبلغ ارتفاعه 1275 قدمًا ويطل على بلفاست. وكان العلم مرئيا للجمهور من جميع أنحاء المدينة.وجاءت هذه الفعالية الرمزية للتعبير عن التضامن الإيرلندي مع فلسطين ضمن سلسلة فعاليات عقدها مركز العودة لمتحدثين في إيرلندا تحت عنوان "النضال المشترك: إيرلندا وفلسطين"، إحياء للذكرى الـ 46 ليوم الأرض الفلسطيني.وأجمع المتحدثون خلال مشاركتهم بالفعاليات على دعم الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وفي المقدمة منها حق ملايين اللاجئين بالعودة إلى الأراضي الذين هجروا منها قسرا في العام 1948.